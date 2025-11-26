Uzun vadeli yatırımcılar dikkat! İslam Memiş tarih vererek uyardı: Manipülasyon yılı olacak

Milyonlarca yatırımcının gözü 2026 yılında sarı maden altının ne olacağına çevrildi. Özellikle altının değişken seyri yatırımcısını tedirgin etmeye yeterken vatandaşlar birikimlerini hangi parametrelere göre yapmalı? Öte yandan dünyada ABD'nin Venezuela'ya yönelik savaş tehdidi, diğer yandan ise Ukrayna'da barış planının devreye alınmasıyla altındaki belirsiz tablo bir kez daha ortaya çıkarken 2026 yılı altının yükseliş mi yoksa düşüş yılı mı olacak? A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altına dair merak edilen soruları yanıtladı.

İslam Memiş'in açıklamalarından satır başları...

"2026 YILI MANİPÜLASYON YILI"

Beni yakından takip edenler her yıla bir isim koyduğumu bilir. Ve 2026 yılının adı manipülasyon yılı. O yüzden ilk önce yatırımcının 2026 yılında kendini çok koruması gereken, elindeki varlıklara sahip çıkması gereken bir süreçten geçeceğiz. Tabii ki altın puslu havaları sever. Jeopolitik gerilimlerden ve belirsizliklerden nasibini alır, Merkez Bankaları'nın faiz kararından nasibini alır, ama en önemlisi siz bu süreçte doğru bir hamle yapabilecek misiniz? Yani siz elinizdeki varlıkları bu manipülasyon piyasasına kaptırma riskiniz çok yüksek. Ekim ayını örnek verelim. 4.382 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ortada hiçbir şey yoktu. Savaş yoktu, herhangi bir ekonomik veri yoktu, herhangi bir şey yoktu ama sert bir şekilde yükseldi. Yaklaşık 1.300 dolar civarında bir artış. İlk önce 800 dolar ve altındaki rakamları da gördük daha sonra. Ama bir baktık Kasım ayında 3.885 dolara kadar geriledi. Yine ortada hiçbir şey yok. Teknik bir düzeltme yaptı. Bugün 4.150 dolar seviyesinde.