Altının tahtını sallayan ’gizli şampiyon’ gümüş: 2026’da da birinci olacak!

Yatırım araçları arasında altın her zaman ön planda olurken, 2025 yılına damgasını vuran sessiz bir dev ortaya çıktı, Gümüş. A Haber ekranlarında konuyu masaya yatıran uzmanlar, gümüşün hem getiri potansiyelini hem de yatırımcının artan ilgisini değerlendirdi.

"GÜMÜŞ ARTIK GÜNDEMDE!"

Konuşmasına gümüşün artık sadece profesyonellerin değil, halkın da gündemine girdiğini belirterek başlayan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, gümüşteki yükselişe dikkat çekti. Erdem, "Gümüş de biliyorsun bu yıl çok konuşmaya başladık. Yani normalde hani profesyoneller tabii ki gümüşü konuşuyordu ama vatandaş da gümüşü konuşmaya başladı. Çok ciddi artış oldu." dedi.

(foto: AA)

"YILIN GİZLİ KAHRAMANI GÜMÜŞ!"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise rakamlarla gümüşün altını nasıl geride bıraktığını ortaya koydu. Gümüşü "gizli kahraman" ve "yılın şampiyonu" olarak tanımlayan Memiş, getiri farkını net bir şekilde açıkladı ve "Şampiyonluk gümüşte. Altın çok konuşulsa da gizli kahramanımız gümüş. Yılbaşından bu yana mesela gram altın tarafında bu 11 aylık süreçte yüzde 100 bir getiri gördük ama gümüşün gram fiyatı yüzde 120 bir getiri sağladı. Altını tahtından etti." ifadelerini kullandı.