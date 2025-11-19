19 Kasım 2025, Çarşamba
Haberler Ekonomi Haberleri Altının tahtını sallayan 'gizli şampiyon' gümüş: 2026'da da birinci olacak!

Altının tahtını sallayan 'gizli şampiyon' gümüş: 2026'da da birinci olacak!

ahaber.com.tr - Özel Haber
Büşra Arga Büşra Arga
Giriş: 19.11.2025 11:29 Güncelleme: 19.11.2025 12:09
ABONE OL
Altının tahtını sallayan ’gizli şampiyon’ gümüş: 2026’da da birinci olacak!

Altın fiyatlarındaki rekorlar konuşulurken, yatırımcının radarındaki yeni gözde gümüş oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında bu yılın "gizli şampiyonu" olarak nitelediği gümüşün altından daha fazla kazandırdığını rakamlarla açıkladı. Elindeki külçe ve granül gümüşleri canlı yayında gösteren Memiş, "2026'nın şampiyonu da gümüş olacak" diyerek yatırımcıya net mesaj verdi!

Yatırım araçları arasında altın her zaman ön planda olurken, 2025 yılına damgasını vuran sessiz bir dev ortaya çıktı, Gümüş. A Haber ekranlarında konuyu masaya yatıran uzmanlar, gümüşün hem getiri potansiyelini hem de yatırımcının artan ilgisini değerlendirdi.

GÜMÜŞ YATIRIMCISINI SEVİNDİRDİ!

"GÜMÜŞ ARTIK GÜNDEMDE!"

Konuşmasına gümüşün artık sadece profesyonellerin değil, halkın da gündemine girdiğini belirterek başlayan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, gümüşteki yükselişe dikkat çekti. Erdem, "Gümüş de biliyorsun bu yıl çok konuşmaya başladık. Yani normalde hani profesyoneller tabii ki gümüşü konuşuyordu ama vatandaş da gümüşü konuşmaya başladı. Çok ciddi artış oldu." dedi.

(foto: AA)(foto: AA)

"YILIN GİZLİ KAHRAMANI GÜMÜŞ!"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise rakamlarla gümüşün altını nasıl geride bıraktığını ortaya koydu. Gümüşü "gizli kahraman" ve "yılın şampiyonu" olarak tanımlayan Memiş, getiri farkını net bir şekilde açıkladı ve "Şampiyonluk gümüşte. Altın çok konuşulsa da gizli kahramanımız gümüş. Yılbaşından bu yana mesela gram altın tarafında bu 11 aylık süreçte yüzde 100 bir getiri gördük ama gümüşün gram fiyatı yüzde 120 bir getiri sağladı. Altını tahtından etti." ifadelerini kullandı.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

"AYNI ALTIN GİBİ ALABİLİRSİNİZ!" İŞTE KÜLÇE VE GRANÜL GÜMÜŞLER...

Faruk Erdem'in "Vatandaş gümüşü nasıl alabilir?" sorusu üzerine İslam Memiş, yatırım yapmanın altın almaktan farksız olduğunu, hem banka hesabı üzerinden hem de fiziki olarak alım yapılabileceğini belirtti. Memiş, bu sırada yanında getirdiği granül ve paketli külçe gümüşleri canlı yayında göstererek yatırımcılara seçenekleri somut olarak anlattı. Memiş, "Aynı bankalardan altın hesabı açar gibi gümüş hesabı açabiliyorsunuz veya fiziki olarak nasıl altın alıyorsanız Kapalıçarşı piyasasında, fiziki olarak da gümüş alım satımı yapabiliyorsunuz... 10 gram, 20 gram, 100 gram, külçe gümüşler... bu şekilde var. Mesela elimde 50 gram var. Ne kadar? 70 lira olsa... 3.500 TL. Bir çeyrekten daha ucuz." ifadelerini kullandı.

(foto: AA)(foto: AA)

GELECEĞİN ŞAMPİYONU YİNE GÜMÜŞ MÜ?

İslam Memiş, gümüşün sadece bu yılın değil, geleceğin de parlak yatırım araçlarından biri olduğunu iddia ederek, 2026 yılı için de şampiyonluk tahminini tekrarladı ve "2026 yılı için de aynı soru, aynı cevap. Benim yine şampiyonum gümüş, 2026 yılında." dedi.

Altının tahtını sallayan ’gizli şampiyon’ gümüş: 2026’da da birinci olacak!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Altının tahtını sallayan ’gizli şampiyon’ gümüş: 2026’da da birinci olacak! Altının tahtını sallayan ’gizli şampiyon’ gümüş: 2026’da da birinci olacak! Altının tahtını sallayan ’gizli şampiyon’ gümüş: 2026’da da birinci olacak!
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör