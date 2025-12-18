GAİN Medya soruşturmasında gelişme! 3 şüpheli tutuklandı

(Foto: AA)

Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya ve diğer bağlı şirketlere jandarmanın düzenlediği operasyonda, holding ve şirket yetkilisi 3 şüpheli gözaltına alındı.

(Foto: AA)

Şüphelilerin suçtan kaynaklanan gelirle elde ettiği mallara el konulurken, GAIN Medya'ya bağlı tüm kuruluşlara TMSF kayyum olarak atandı.

(Foto: AA)

Soruşturma kapsamında sunucu Okan Karacan gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

GAİN Medya AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan, Selahattin Aydın ve sunucu Okan Karacan adliyeye sevk edildi.

3 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

GAİN Medya AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, GAİN Medya AŞ'ye yönelik, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan, Selahattin Aydın ve sunucu Okan Karacan'ın savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler Kaya, Gülcan ve Aydın tutuklanmaları, Karacan ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

GAİN soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheliden Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın'a sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Okan Karacan hakkında ise adli kontrol kararı çıktı.