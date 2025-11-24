Adım adım ’Dijital TL’ye! Merkez Bankası son raporu paylaştı

Dijital Türk Lirası Projesi'nin ikinci faz ilerleme raporu yayımlandı. (A Haber arşiv)



BİRİNCİ FAZDA GELİŞTİRİLEN PROTOTİP SİSTEMİN ASGARİ ÇALIŞIR ÜRÜN SEVİYESİNE GETİRİLMESİ PLANLANIYOR

Raporda, Türk lirasının dijitalleşmesiyle birlikte güvenilirliğinin ve egemenliğinin korunması ve ödemelerde verimliliğin artırılmasının amaçlandığı kaydedilirken, Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi'nin ikinci fazında da teknoloji paydaşlarıyla eşgüdüm içerisinde dijital para alanındaki faaliyetlere devam edildiği bildirildi.



Bu kapsamda, birinci fazda geliştirilen prototip sistemin olgunlaştırılarak asgari çalışır ürün seviyesine getirilmesine ve finansal aracı kurumların sisteme dahil olmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarılan raporda şunlar kaydedildi: "Programlanabilir ödemeler ve çevrimdışı ödemeler ikinci faz çalışmalarının odağında yer almaktadır. Ek olarak, sınır ötesi ödemelere yönelik kavram ispatı niteliğinde çalışmalar, TCMB bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Projenin teknolojik altyapısına yönelik çalışmaların yanı sıra, hukuki ve iktisadi boyutuna dair çeşitli analiz ve hazırlık çalışmaları da yürütülmüştür. Bu kapsamda, dijital Türk lirasının finansal sistem üzerindeki olası etkilerini değerlendirmek amacıyla simülasyon çalışmaları yapılmaktadır. Çalışmaların çıktıları önümüzdeki süreçte kamuoyu ile paylaşılacaktır. Projenin birinci fazında olduğu gibi, ikinci fazında da pilot testler yapılacaktır. Bu kapsamda, sistem iyileştirmeleri, yeni işlevler ve farklı senaryolar test edilecektir. Gerçekleştirilecek pilot testin, sistemin özelliklerini ve performansını daha kapsamlı ölçebilmek adına anlık kullanımı artıracak senaryolar içermesi planlanmaktadır."