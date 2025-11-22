Cep yakan faturalar tarihe karıştı! Tavan fiyat uygulamasıyla tartışmalara son

BTK SINIR GETİRMİŞTİ

BTK, 1 Nisan 2026'ya kadar 5G öncesi operatörlere tavan fiyat sınırı getirmişti. BTK'nın yaptığı azami ücret tarifesine göre, mobil ve sabit hatlar yönüne yapılan yurt içi aramaların dakikası 4.11 TL'yi, yurt dışını arama ücretinin dakikası ise 48.68 TL'yi geçemiyor. Yurt içi SMS ücreti 2.93 TL, yurt dışına gönderilen mesajların bedeli 8.54 TL olarak uygulanıyor. Bilinmeyen numaralar servisinde dakika başı ücret ise 11.65 TL'yi aşamıyor.

1 Ekim 2025'den geçerli olmak üzere taahhüttü sona eren vatandaşlara yeni tarifelerde en fazla yüzde 32'ye varan artışlar uygulanıyor. BTK tarife sınırını 5G öncesinde getirerek, operatörlerin yatırım maliyetlerini vatandaşın sırtına yüklemelerinin önüne geçmişti.