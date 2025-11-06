Vergi ve harçlara indirim mi olacak? Bakan Şimşek: Daha düşük oranda yapmak gündemimizde
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada "Vergi ve harçlardaki güncellemenin yeniden değerleme oranı yerine enflasyon - hedeflerini dikkate alarak bütçe imkânları doğrultusunda daha düşük oranda yapılması da gündemimizde" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada "Vergi ve harçlardaki güncellemenin yeniden değerleme oranı yerine enflasyon - hedeflerini dikkate alarak bütçe imkânları doğrultusunda daha düşük oranda yapılması da gündemimizde" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...