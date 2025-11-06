Vergi ve harçlara indirim mi olacak? Bakan Şimşek: Daha düşük oranda yapmak gündemimizde

06 Kasım 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.11.2025 10:34 Güncelleme: 06.11.2025 10:41
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada "Vergi ve harçlardaki güncellemenin yeniden değerleme oranı yerine enflasyon - hedeflerini dikkate alarak bütçe imkânları doğrultusunda daha düşük oranda yapılması da gündemimizde" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

