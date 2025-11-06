Bakan Şimşek’ten flaş açıklama! Vergi ve harçlara indirim mi olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Yıllık enflasyon, ekimde geçen yılın aynı ayına göre 15,7 puan azalarak yüzde 32,9'a geriledi. Önümüzdeki dönemde sıkı para politikası, destekleyici maliye politikası, bütçe imkânları dahilinde yönetilen ve yönlendirilen fiyatların hedeflerle uyumlu belirlenmesi ve başta sosyal konut olmak üzere arz yönlü tedbirler ile dezenflasyon sürecinin devam edeceğini öngörüyoruz.” açıklaması yaptı.

