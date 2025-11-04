Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması
Ocak ayının yaklaşmasıyla beraber asgari ücret zammında geri sayım devam ederken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçilerin temsilcisi olarak bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay bir açıklama yaptı. Atalay, asgari ücretle ilgili yönetmelik değişmezse komisyona katılmayacaklarını açıkladı.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bu yönetmelik değişmezse biz Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na Türk-İş olarak bir daha üye vermeyeceğiz, masada yer almayacağız." dedi.
Türk-İş Başkanlar Kurulu toplantısı, Türk-İş Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, toplantının ardından açıklama yaptı. Atalay, asgari ücretin artık yalnızca düşük gelirli kesimi değil, ülke genelindeki milyonlarca çalışanı doğrudan etkilediğini söyleyerek, "10 yıl önce asgari ücreti bu kadar konuşmuyorduk, çünkü o zaman ülkenin yüzde 17'sini ilgilendiriyordu. Bugün ise doğrudan ya da dolaylı olarak yüzde 45'ini ilgilendiriyor. Asgari ücret geçim ücreti haline geldi. Bu yönetmelik değişmezse biz Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na Türk-İş olarak bir daha üye vermeyeceğiz, masada yer almayacağız." dedi.
"DEĞİŞMEZSE KATILMAYACAĞIZ"
Atalay, 2024 yılında açıklanan 22 bin liralık asgari ücret kararına Türk-İş'in imza atmadığını hatırlatarak, "Biz o masada yoktuk. Çünkü görüşmeler adil yürütülmedi. Ne işveren rakam söyledi ne hükümet. Bizi çağırdılar; ama son anda rakam açıklandı. Bu nedenle yönetmeliğin anti demokratik olduğunu ifade ettik. Değişmezse bir daha katılmayacağız. Asgari ücret yalnızca maaş değil, birçok kalemi etkiliyor. SSK priminden, işsizlik maaşına kadar 9 farklı kalem asgari ücret bağlantılı. Bu kadar önemli bir konuda işçinin söz hakkı yok. 29 kez toplanan komisyonda sadece 6'sında işçi tarafının kararı geçmiş. 21 kez işveren ve hükümet birlikte karar almış. Bu nasıl adalet?." ifadelerini kullandı.
"AYNI YAPI DEVAM EDERSE OLMAYACAĞIZ"
Bazı çevrelerin 'Türk-İş işçiyi sattı' eleştirilerinde bulunduğunu söyleyen Atalay, "Bu çok çirkin bir laf. Bunu söyleyen de gerçeği biliyor. Planlı, programlı söylüyor. Biz 40 yıldır asgari ücret masasında işçiyi temsil ediyoruz. İşçiyi hiçbir zaman yalnız bırakmadık." dedi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısında değişiklik yapılması gerektiğini belirten Atalay, "O masada işçinin dediğinin olacağı bir tablo olursa adil bir tablo olur. Formül ne, adil bir yapı. Yani, burada 5 kişi işveren var, 5 kişi biz varız, 5 kişi hükümet var. Komisyonda 5 kişi işveren, 5 kişi bizden olur. Bir de tarafsız birisi olur. Ortak bir uzlaşma modeli oluşturulsun. Gerekirse diğer konfederasyonlar da bu masada yer alsın. Bizim için mahsuru yok. Eğer yönetmelikte adil bir düzenleme yapılırsa Başkanlar Kurulu'nu hemen yeniden toplarız. Ama aynı yapı devam ederse biz o masada olmayacağız. Asgari ücretlinin, emeklinin, taşeronun sesi olmaya her platformda devam edeceğiz." diye konuştu.
