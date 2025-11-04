Türk-İş’ten asgari ücret açıklaması

Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçinin daha güçlü olması gerektiğini söyledi. (A Haber arşiv)

"AYNI YAPI DEVAM EDERSE OLMAYACAĞIZ"

Bazı çevrelerin 'Türk-İş işçiyi sattı' eleştirilerinde bulunduğunu söyleyen Atalay, "Bu çok çirkin bir laf. Bunu söyleyen de gerçeği biliyor. Planlı, programlı söylüyor. Biz 40 yıldır asgari ücret masasında işçiyi temsil ediyoruz. İşçiyi hiçbir zaman yalnız bırakmadık." dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısında değişiklik yapılması gerektiğini belirten Atalay, "O masada işçinin dediğinin olacağı bir tablo olursa adil bir tablo olur. Formül ne, adil bir yapı. Yani, burada 5 kişi işveren var, 5 kişi biz varız, 5 kişi hükümet var. Komisyonda 5 kişi işveren, 5 kişi bizden olur. Bir de tarafsız birisi olur. Ortak bir uzlaşma modeli oluşturulsun. Gerekirse diğer konfederasyonlar da bu masada yer alsın. Bizim için mahsuru yok. Eğer yönetmelikte adil bir düzenleme yapılırsa Başkanlar Kurulu'nu hemen yeniden toplarız. Ama aynı yapı devam ederse biz o masada olmayacağız. Asgari ücretlinin, emeklinin, taşeronun sesi olmaya her platformda devam edeceğiz." diye konuştu.