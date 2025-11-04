Asgari ücrete ocak ayarı yolda! İşçi yeni yılda ne kadar zam alacak? 22.104 TL alana yeni maaş formülleri: %20-23-25-30...

GEÇEN YIL YÜZDE 30 ARTMIŞTI

2025 yılı için asgari ücret, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak belirlenmişti. Bu rakam, yüzde 30'luk bir artış oranına karşılık gelmişti.