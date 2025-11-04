Viral Galeri Viral Liste Asgari ücrete ocak ayarı yolda! İşçi yeni yılda ne kadar zam alacak? 22.104 TL alana yeni maaş formülleri: %20-23-25-30...

Asgari ücrete ocak ayarı yolda! İşçi yeni yılda ne kadar zam alacak? 22.104 TL alana yeni maaş formülleri: %20-23-25-30...

Aralık ayında bir araya gelecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 yılı asgari ücretini netleştirecek. Ekonomik göstergeler, enflasyon beklentileri ve işçi kesiminin talepleri doğrultusunda şekillenecek yeni asgari ücret için farklı senaryolar şimdiden gündemde yerini aldı. Peki asgari ücret ocakta ne kadar olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.11.2025 14:10
Asgari ücrete ocak ayarı yolda! İşçi yeni yılda ne kadar zam alacak? 22.104 TL alana yeni maaş formülleri: %20-23-25-30...

Milyonlarca çalışan, 2026 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin açıklanmasını bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayı boyunca yapacağı toplantılarla yeni rakamı belirleyecek. Komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından, yeni ücretin yılın son günlerinde açıklanması bekleniyor.

Asgari ücrete ocak ayarı yolda! İşçi yeni yılda ne kadar zam alacak? 22.104 TL alana yeni maaş formülleri: %20-23-25-30...

GEÇEN YIL YÜZDE 30 ARTMIŞTI

2025 yılı için asgari ücret, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak belirlenmişti. Bu rakam, yüzde 30'luk bir artış oranına karşılık gelmişti.

Asgari ücrete ocak ayarı yolda! İşçi yeni yılda ne kadar zam alacak? 22.104 TL alana yeni maaş formülleri: %20-23-25-30...

FORMÜL DEĞİŞEBİLİR

Milyonlarca çalışan, 2026 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merakla bekliyor. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde kulislerde farklı senaryolar konuşulmaya başlandı. Hürriyet'te yer alan habere göre, bu yıl geçtiğimiz dönemde uygulanan zam formülünün değişebileceğini ve farklı bir yöntemin gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Asgari ücrete ocak ayarı yolda! İşçi yeni yılda ne kadar zam alacak? 22.104 TL alana yeni maaş formülleri: %20-23-25-30...

Ekonomik göstergelere göre 2025 yılı sonunda enflasyonun Orta Vadeli Program'da (OVP) yüzde 28,5 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Asgari ücrete ocak ayarı yolda! İşçi yeni yılda ne kadar zam alacak? 22.104 TL alana yeni maaş formülleri: %20-23-25-30...

Geçen yılki formülün birebir uygulanması durumunda asgari ücret artışının yüzde 23 seviyesinde kalabileceği belirtiliyor.

SON DAKİKA