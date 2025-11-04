Asgari ücrete ocak ayarı yolda! İşçi yeni yılda ne kadar zam alacak? 22.104 TL alana yeni maaş formülleri: %20-23-25-30...
Aralık ayında bir araya gelecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 yılı asgari ücretini netleştirecek. Ekonomik göstergeler, enflasyon beklentileri ve işçi kesiminin talepleri doğrultusunda şekillenecek yeni asgari ücret için farklı senaryolar şimdiden gündemde yerini aldı. Peki asgari ücret ocakta ne kadar olacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.11.2025 14:10