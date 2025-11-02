Türksat 6A’dan Sri Lanka adımı: TV kanalları Türkiye’nin teknolojisiyle yayın yapacak

Türksat 6A (ahaber.com.tr)

Bakan Uraloğlu, anlaşma sayesinde ülkenin 50 televizyon kanalının Kasım ayı içerisinde artık Türksat 6A üzerinden kesintisiz yayın yapmaya başlayacağını vurgulayarak, "Bölgenin en güçlü teleport altyapısına sahip firmalarından biri olan Freesat Lanka, Türksat 6A sayesinde Sri Lanka'da yüksek kaliteli ve güvenilir televizyon hizmetini sunmaya devam edecek ve Türksat 6A sayesinde Türksat uydularının kapsama alana giren 5 milyar nüfusa ulaşacak. Bu anlaşma, Türkiye'nin uydu kapasitesinin uluslararası pazarda hizmet ihracatına dönüştüğü stratejik bir adım oldu." ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMA, TÜRKİYE'NİN KÜRESEL YAYINCILIK PAZARINDAKİ İDDİASININ NET GÖSTERGESİ"

Bakan Uraloğlu, söz konusu anlaşmanın Türksat 6A'nın Türkiye'nin uzaydaki en stratejik hamlelerinden biri olduğu görüşünü pekiştirdiğini kaydederek, Türkiye'nin kendi teknolojisiyle dünyaya hizmet sunabilen bir ülke hâline geldiğini ispatladığını kaydetti. Yapılan anlaşmanın Türkiye'nin uydu ihracatında yeni bir dönemin başlangıcı olduğuna da işaret eden Uraloğlu, "Sri Lanka'nın 50 televizyon kanalı artık yayınlarını Türksat 6A üzerinden sürdürüyor. Bu sadece bir kapasite kiralaması değildir; Türkiye'nin uzaydaki gücünün, küresel yayıncılık pazarındaki iddiasının çok net bir göstergesidir. Bu anlaşma, Türkiye'nin uydu hizmetleri ihracatında şimdiye kadar atılmış en güçlü adımlardan biridir. Bugün birçok ülkenin sahip olmadığı bir yayın kapasitesi, Türksat üzerinden dünya pazarının hizmetine sunuluyor." diye konuştu.