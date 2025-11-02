02 Kasım 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları Türksat 6A'dan Sri Lanka adımı
Türksat 6A’dan Sri Lanka adımı

Türksat 6A'dan Sri Lanka adımı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.11.2025 11:25
Güncelleme:02.11.2025 11:25
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin ilk yerli ve millî haberleşme uydusu Türksat 6A üzerinden uluslararası bir iş birliğine imza atıldığını açıkladı. Sri Lanka’nın önde gelen televizyon platformu Freesat Lanka ile yapılan anlaşma kapsamında, ülkenin 50 televizyon kanalı Kasım ayı itibarıyla Türksat 6A üzerinden kesintisiz yayın yapacak.
Türksat 6A’dan Sri Lanka adımı
Türksat 6A’dan Sri Lanka adımı
Türksat 6A'dan Sri Lanka adımı
Altın alımları neden durduruldu? Fiyat düşecek mi?
Altın alımları neden durduruldu? Fiyat düşecek mi?
Erciyes’in eteklerinde rüzgarın gücü!
Erciyes'in eteklerinde rüzgarın gücü!
Altını bozan gözünü arsaya çevirdi
Altını bozan gözünü arsaya çevirdi
Bir otobüsün üretim serüveni!
Bir otobüsün üretim serüveni!
A Haber’de elinde altını olana panik yapmayın çağrısı!
A Haber'de elinde altını olana "panik yapmayın" çağrısı!
Diyarbakır’da kaya petrolü sondajı!
Diyarbakır’da kaya petrolü sondajı!
Faiz kararı piyasalara nasıl yansıdı?
Faiz kararı piyasalara nasıl yansıdı?
Altın almalı mı, satmalı mı?
Altın almalı mı, satmalı mı?
5 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı
5 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı
Video çekmek isterken 10 TL’sini kargaya kaptırdı
Video çekmek isterken 10 TL'sini kargaya kaptırdı
Topraktan dev eserlere!
Topraktan dev eserlere!
Daha Fazla Video Göster