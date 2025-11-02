Türksat 6A’dan Sri Lanka adımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin ilk yerli ve millî haberleşme uydusu Türksat 6A üzerinden uluslararası bir iş birliğine imza atıldığını açıkladı. Sri Lanka’nın önde gelen televizyon platformu Freesat Lanka ile yapılan anlaşma kapsamında, ülkenin 50 televizyon kanalı Kasım ayı itibarıyla Türksat 6A üzerinden kesintisiz yayın yapacak.