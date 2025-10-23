Merkez Bankası rezervleri 200 milyar dolar sınırında! Tarihi zirve görüldü
Merkez Bankası'nın rezervleri 17 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 8 milyar 708 milyon dolar artarak, tarihinde ilk kez 198 milyar dolar seviyesini aştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 17 Ekim haftasında 198 milyar 442 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 17 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 64 milyon dolar azalışla 87 milyar 273 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 10 Ekim'de 87 milyar 337 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri ise 8 milyar 772 milyon dolar yükselişle 102 milyar 397 milyon dolardan 111 milyar 169 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 17 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık 8 milyar 708 milyon dolar artışla 189 milyar 734 milyon dolardan 198 milyar 442 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|26.01.2024
|48.007
|89.154
|137.161
|23.02.2024
|49.271
|82.479
|131.750
|29.03.2024
|54.378
|68.748
|123.126
|26.04.2024
|59.113
|64.967
|124.080
|31.05.2024
|59.740
|83.909
|143.648
|28.06.2024
|58.077
|84.833
|142.910
|19.07.2024
|59.214
|94.695
|153.910
|29.08.2024
|60.043
|89.329
|149.373
|27.09.2024
|63.566
|93.824
|157.390
|25.10.2024
|65.894
|93.504
|159.398
|1.11.2024
|66.614
|93.005
|159.619
|13.12.2024
|65.307
|98.175
|163.482
|27.12.2024
|64.319
|90.738
|155.057
|24.01.2025
|68.232
|99.328
|167.560
|14.02.2025
|72.475
|100.677
|173.152
|14.03.2025
|74.013
|98.069
|171.082
|21.03.2025
|74.785
|88.328
|163.114
|04.04.2025
|76.422
|77.838
|154.261
|30.05.2025
|83.164
|70.026
|153.190
|05.06.2025
|85.573
|70.306
|155.879
|13.06.2025
|86.543
|72.744
|159.289
|20.06.2025
|85.001
|70.697
|155.698
|18.07.2025
|85.266
|83.303
|168.567
|25.07.2025
|85.223
|86.625
|171.848
|08.08.2025
|86.758
|87.607
|174.365
|15.08.2025
|85.582
|90.928
|176.510
|22.08.2025
|85.237
|91.090
|176.327
|29.08.2025
|87.326
|91.031
|178.357
|05.09.2025
|90.931
|89.176
|180.107
|19.09.2025
|93.755
|85.098
|178.853
|26.09.2025
|96.254
|86.699
|182.953
|03.10.2025
|99.189
|87.028
|186.216
|10.10.2025
|102.397
|87.337
|189.734
|17.10.2025
|111.169
|87.273
|198.442
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Eşinizle iletişim kurmakta zorlanıyor musunuz? Psikolog açıkladı: Sebebi bu olabilir
- 2025 İstanbul Maratonu ne zaman yapılacak? Hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İşte güzergah ve parkur detayları...
- 29 Ekim’de noterler açık mı, çalışıyor mu? Cumhuriyet Bayramı’nda noterler hizmet verecek mi?
- 23 Ekim A101 aktüel kataloğu satışta: Yaz kış kamp yapanlara fırsat ürünler A101’de! Portatif ocak ve termos 999 TL
- Kargolar 28-29 Ekim’de teslimat yapacak mı? Cumhuriyet Bayramı’nda kargolar çalışıyor mu, kapalı mı olacak? PTT, MNG, ARAS Kargo...
- Ramazan ne zaman başlıyor? İlk iftar hangi gün açılacak, bayrama kaç gün kaldı? 2026 Diyanet dini günler takvimi
- 11. Yargı Paketi Meclis gündeminde: Düzenlemede hangi maddeler yer alacak, af ve infaz değişikliği var mı?
- TOKİ 500 bin kiralık konut başvuruları başladı mı, son durum ne? TOKİ kiralık konut kampanyasına kimler başvurabilecek? Gözler yarında...
- Kaymakamlık/2 Sınavı BAŞVURU EKRANI | Kaymakamlık sınavına nereden, nasıl başvurulur? Ücreti ne kadar?
- ÖSYM son dakika: HMGS/2 sonuçları belli oldu mu? HMGS sonuç sorgulama nereden yapılır?
- Milyonlara zam pazarlığında bütçe detayı: İlk ipucu resmen geldi! 2026 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte en güçlü rakam...
- Şemsiyeleri hazır tutun! Meteoroloji 7 il için sarı kodlu uyarı yaptı: Lodos ve Arktik hava bir arada geliyor! Ege ve Marmara’da...