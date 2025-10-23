Merkez Bankası rezervleri 200 milyar dolar sınırında! Tarihi zirve görüldü

17 Ekim haftasında Merkez Bankası'nın rezervleri bir önceki haftaya göre 8 milyar 708 milyon dolar arttı. (A Haber arşiv)



Buna göre, 17 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 64 milyon dolar azalışla 87 milyar 273 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 10 Ekim'de 87 milyar 337 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.



Bu dönemde altın rezervleri ise 8 milyar 772 milyon dolar yükselişle 102 milyar 397 milyon dolardan 111 milyar 169 milyon dolara çıktı.