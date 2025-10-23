Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında! İndirim döngüsü sürecek mi? Ekonomistlerde flaş tahmin

Merkez Bankası geçtiğimiz toplantıda 250 baz puan faiz indirimine gitmişti. (A Haber arşiv)



GEÇEN TOPLANTIDA FAİZ 250 BAZ PUAN İNMİŞTİ

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu. Geçen ay yapılan PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 40,50'ye çekilmişti.

UZMAN İSİM A PARA'DA DEĞERLENDİRDİ

A Para canlı yayınına katılan Marbaş Menkul Değerler Satış Yönetmeni Aykut Uğur Ata, Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ata, "Bizim tarafta şu anda piyasanın medyan beklentisi öncelikle 100 baz puan indirim yönünde oluşmuş oldu. Eylül ayında beklentinin üzerinde gelen enflasyon verisiyle beraber piyasanın beklentisi burada sabit kalması yönündeydi ve ardından 10.000 seviyesine kadar burada hızlı bir düşüş yaşadık geçtiğimiz iki hafta boyunca. Ardından 10.000 seviyesi burada hem psikolojik olarak hem de 200 günlük basit ortalamamızın geçtiği 10.300 seviyesi ile beraber burada tutunmayı bildik. Şu anda piyasa baktığımızda özellikle pazartesi günü 10.000 seviyesine aldığımız tepki burada bir 100 ila 150 baz puan arasında bir indirim fiyatladığını söyleyebilirim. Dün Salı ve Çarşamba günü özellikle biraz daha piyasalar yatayda kalarak hacimsiz ve yatayda kalarak yani sanki biraz da Perşembe ve Cuma günkü bu kritik iki günü bekler nitelikte bir hareket izlediğini de söyleyebilirim aynı zamanda." dedi.