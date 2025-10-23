Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İndirim döngüsü sürecek mi? Ekonomistlerde flaş tahmin
Piyasalarda gözler bugün Merkez Bankası tarafından açıklanacak faiz kararına çevrildi. Karar öncesi ekonomistler PPK'nın kararına ilişkin tahminlerde bulunurken, A Para'ya bağlanan Marbaş Menkul Değerler Satış Yönetmeni Aykut Uğur Ata karar öncesi değerlendirme yaptı. Ata, konuşmasında bugünkü faiz kararının önemine de dikkat çekti.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ekim ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,50'ye çekmesini bekliyor.
EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE?
AA Finans'ın TCMB'nin 23 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmesi yönünde oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,50 arasında yer aldı.
GEÇEN TOPLANTIDA FAİZ 250 BAZ PUAN İNMİŞTİ
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu. Geçen ay yapılan PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 40,50'ye çekilmişti.
UZMAN İSİM A PARA'DA DEĞERLENDİRDİ
A Para canlı yayınına katılan Marbaş Menkul Değerler Satış Yönetmeni Aykut Uğur Ata, Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ata, "Bizim tarafta şu anda piyasanın medyan beklentisi öncelikle 100 baz puan indirim yönünde oluşmuş oldu. Eylül ayında beklentinin üzerinde gelen enflasyon verisiyle beraber piyasanın beklentisi burada sabit kalması yönündeydi ve ardından 10.000 seviyesine kadar burada hızlı bir düşüş yaşadık geçtiğimiz iki hafta boyunca. Ardından 10.000 seviyesi burada hem psikolojik olarak hem de 200 günlük basit ortalamamızın geçtiği 10.300 seviyesi ile beraber burada tutunmayı bildik. Şu anda piyasa baktığımızda özellikle pazartesi günü 10.000 seviyesine aldığımız tepki burada bir 100 ila 150 baz puan arasında bir indirim fiyatladığını söyleyebilirim. Dün Salı ve Çarşamba günü özellikle biraz daha piyasalar yatayda kalarak hacimsiz ve yatayda kalarak yani sanki biraz da Perşembe ve Cuma günkü bu kritik iki günü bekler nitelikte bir hareket izlediğini de söyleyebilirim aynı zamanda." dedi.
"BUGÜNKÜ KARAR ÖNEMLİ"
Bugünkü faiz kararının önemine de vurgu yapan uzman isim şunları söyledi: "Bugün faiz kararı önemli olacak. Bunun piyasalara etkileri açısından öncelikle bir faiz indirimi gelirse volatilite yaratacaktır. Burada direnç seviyemiz 10.700 önemli olacak ve piyasa biraz daha yarınki haber akışı CHP Kurultay davasına odaklanabilir bununla beraber ve etkisi sınırlı kalabilir. Sabit kaldığı senaryoda ise faizi sabit kaldığı senaryoda ise aslında ilk etapta belki yine volatilite ile beraber gelişmeler görebiliriz. Özellikle burada 10.100 seviyesine kadar tekrardan bir düzeltme görebilir. Fakat ardından çok da olumsuz bir fiyatlama beklememek lazım aslında önümüzdeki vade için en azından. Çünkü Merkez Bankası'nın verdiği burada mesaj sıkı duruş yönünde olduğu için ilk etapta tabii ki de olumsuz bir etki yaratır ama ardından tekrar piyasa 10.000 seviyesine tepki alarak devam eder diye düşünüyoruz. En azından Merkez Bankası sıkı duruş politikasını koruduğu için."
