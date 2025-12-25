Adaylık Ofisi’nde İmamoğlu’nun görselleri kaldırıldı! CHP İmamoğlu’ndan kurtulmak mı istiyor?

CHP'de şaibeli kurultay, rüşvet, yolsuzluk ve parti içinde ihraç krizleri sürerken geçtiğimiz günlerde Özgür Özel'in Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde yaptığı toplantı ana muhalefette yeni bir çatırdamaya daha neden oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ofiste çekilen fotoğraflarında İmamoğlu'nun yer aldığı görsellerin indirildiği ve yerine kırmızı bir fon kullanıldığı görülürken, Özel'in bu hareketinin ise "Aday benim pozu" olduğu yorumları yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yolsuzluk ve casusluk suçundan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu her seferinde savunan Özgür Özel'in bu hamlesi, CHP kulislerinde İmamoğlu'nu partiden uzaklaştırdığı ve kendi adaylığına zemin hazırladığı iddialarını güçlendirdi. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Gazeteciler Gaffar Yakınca ve Yusuf Alabarda, CHP'de yaşanan fotoğraf krizini ele alarak değerlendirmelerde bulundu.

"İMAMOĞLU'NUN OLMAMASI AÇIK BİR TERCİH VE YÖNELİM"

Gazeteci Gaffar Yakınca, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde yaşanan fotoğraf krizinin Özel tarafından açık bir tercih sebebi olduğunu ve söz konusu durumun İmamoğlu'nun partiden uzaklaştırılmaya çalışıldığını belirtti.

"Yakın zaman önce Özgür Özel'in, İmamoğlu'nu falan arkada bırakacak yani kendisi sivrilecek çıkacak diyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi'nde "Hayır asla öyle bir şey yok, kesinlikle yok, kanımızın son damlasına kadar İmamoğlu falan" diyordu ki, ya kan bitti ya da başka bir hesap geldi, işte bu manzara çıktı. Bir logo yapılmış, logo böyle sanki Cumhurbaşkanlığı logosu falan gibi öyle bir şey olmuş. Aday Ofisi, saat şeklinde bir logo, tık tak saat işliyor. Özgür Bey de onun önünde açıklama yapıyor. Yani şu iki fotoğraf arasındaki farkı anlamamak mümkün değil. Burada en büyük eksik İmamoğlu. Yani CHP de yok, eyvallah ama CHP'nin olmamasını şuna bağlıyorum: Yeni bir ittifak arayışı içine girecekler, tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi. CHP'den fazla bir şey istiyorlar. Yani CHP değil, başka partilerin katılımıyla bir aday yapılsın, çıkarılsın isteniyor. Dolayısıyla CHP logosunun düşmesi tabiidir, bu gayet anlaşılabilir bir şey ama İmamoğlu'nun olmaması çok açık bir tercih ve yeni bir yönelim. CHP İmamoğlu'nu geride bırakıyor diyebiliriz."