Adaylık Ofisi’nde İmamoğlu’nun görselleri kaldırıldı! CHP İmamoğlu’ndan kurtulmak mı istiyor?

25 Aralık 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.12.2025 04:34 Güncelleme: 25.12.2025 05:04
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde yaptığı toplantıda İmamoğlu'nun görsellerinin indirilmesinin ortaya çıkması parti içerisinde yeni bir krize daha neden oldu. Özel'in yeni fonda çekilen görüntüsü İmamoğlu'nun partiden uzaklaştırılmaya çalışıldığı ve yerine kendisinin aday olmak için zemin oluşturduğu şeklinde yorumlandı. A Haber'de Sebep Sonuç programına katılan Gazeteciler Gaffar Yakınca ve Yusuf Alabarda CHP'de fotoğraf krizini ele alarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

CHP'de şaibeli kurultay, rüşvet, yolsuzluk ve parti içinde ihraç krizleri sürerken geçtiğimiz günlerde Özgür Özel'in Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde yaptığı toplantı ana muhalefette yeni bir çatırdamaya daha neden oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ofiste çekilen fotoğraflarında İmamoğlu'nun yer aldığı görsellerin indirildiği ve yerine kırmızı bir fon kullanıldığı görülürken, Özel'in bu hareketinin ise "Aday benim pozu" olduğu yorumları yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yolsuzluk ve casusluk suçundan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu her seferinde savunan Özgür Özel'in bu hamlesi, CHP kulislerinde İmamoğlu'nu partiden uzaklaştırdığı ve kendi adaylığına zemin hazırladığı iddialarını güçlendirdi. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Gazeteciler Gaffar Yakınca ve Yusuf Alabarda, CHP'de yaşanan fotoğraf krizini ele alarak değerlendirmelerde bulundu.

CHP'DE FOTOĞRAF KRİZİ! İMAMOĞLU PARTİDEN SİLİNDİ Mİ?

"İMAMOĞLU'NUN OLMAMASI AÇIK BİR TERCİH VE YÖNELİM"

Gazeteci Gaffar Yakınca, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde yaşanan fotoğraf krizinin Özel tarafından açık bir tercih sebebi olduğunu ve söz konusu durumun İmamoğlu'nun partiden uzaklaştırılmaya çalışıldığını belirtti.

"Yakın zaman önce Özgür Özel'in, İmamoğlu'nu falan arkada bırakacak yani kendisi sivrilecek çıkacak diyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi'nde "Hayır asla öyle bir şey yok, kesinlikle yok, kanımızın son damlasına kadar İmamoğlu falan" diyordu ki, ya kan bitti ya da başka bir hesap geldi, işte bu manzara çıktı. Bir logo yapılmış, logo böyle sanki Cumhurbaşkanlığı logosu falan gibi öyle bir şey olmuş. Aday Ofisi, saat şeklinde bir logo, tık tak saat işliyor. Özgür Bey de onun önünde açıklama yapıyor. Yani şu iki fotoğraf arasındaki farkı anlamamak mümkün değil. Burada en büyük eksik İmamoğlu. Yani CHP de yok, eyvallah ama CHP'nin olmamasını şuna bağlıyorum: Yeni bir ittifak arayışı içine girecekler, tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi. CHP'den fazla bir şey istiyorlar. Yani CHP değil, başka partilerin katılımıyla bir aday yapılsın, çıkarılsın isteniyor. Dolayısıyla CHP logosunun düşmesi tabiidir, bu gayet anlaşılabilir bir şey ama İmamoğlu'nun olmaması çok açık bir tercih ve yeni bir yönelim. CHP İmamoğlu'nu geride bırakıyor diyebiliriz."

Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü

"ÖZEL, İMAMOĞLU'NU SİLİVRİ'DE BIRAKIP YOLUNA DEVAM EDECEK"

Yakınca İmamoğlu'nun adaylık ofisinden görselinin kaldırılmasının son derece stratejik bir adım olduğunu vurgularken, Özgür Özel'in İmamoğlu'nu Silivri'de bırakıp yola devam edeceğini belirtti.

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde bir strateji de üretiliyor. Şu an bence fiili bir durum var. Özgür Özel kendisi de bir strateji kuruyor ve kurduğu strateji şu: Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakacak ve büyük bir ihtimalle Kılıçdaroğlu'yla da uzlaşmanın bir yolunu bulacak. Zaten Kılıçdaroğlu uzlaşısı da Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakmaktan geçiyor. Diğer muhalefet partileriyle bir ittifak da İmamoğlu'nu geride bırakmaktan geçiyor. İmamoğlu'nu geride bırakmanın da yumuşak bir yolunu bulacaklar. Yani o iş olacak. Ama şöyle bir zorluk var tabii, şimdi bu bir U dönüşü. Yani bir U dönüşüne doğru gidiyor. Yani "kanımızın son damlasına kadar İmamoğlu" diyen Özgür Özel, bir süre sonra İmamoğlu'nu Silivri'de bırakıp yoluna devam edecek. Şimdi bu dönüşün çok dikkatli, çok yumuşak yapılması lazım."

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü


"İMAMOĞLU CEPHESİNİ KÜSTÜRMEYECEK FORMÜL ARAYIŞINDA"

Gaffar Yakınca Özgür Özel'in Cumhurbaşkanlığına aday olması durumunda İmamoğlu ekibini kaybetmemek için bir strateji yürüterek formül arayışında olduğunu vurguladı.

"Siyasi Partiler Yasası'nı önümüze aldığımızda, Türkiye'de genel başkan demek bir siyasi partide en güçlü öğe demektir, en güçlü unsurdur. Genel başkan bir şey istiyorsa, hele bu kadar da kurultaylardan galip çıkan bir genel başkansa, istediğini alır. Sadece buradaki konu şu: Özgür Özel şunu düşünecektir: İstediğimi alayım ama kanatmadan alayım. Yani öyle bir yöntem olsun ki sonunda İmamoğlucular da bana küsmesinler. Onları da tatmin edecek bir formül bulayım. Zaten zannediyorum kurultaylarda İmamoğlu ekibinin çoğunlukta tutularak buraya kadar gelinmesinin altındaki faktör de bu. Yani şunu diyecek: "Bakın İmamoğlu'na sahip çıkamıyoruz, şu anda durum bu ama sizler hepiniz yerlerinizi aldınız, artık bu defteri kapatalım" noktasına getirecek." şeklinde konuştu.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

"PATRON SİLİVRİ'DE" ANLAYIŞINA VEDA EDİYORLAR"

Gazeteci Yusuf Alabarda, Ekrem İmamoğlu'nun İBB'deki yolsuzluk ve casusluk soruşturmalarında örgüt üyesi olarak iddianamede yer alması ve her geçen gün İmamoğlu'na yönelik skandallara bir yenisinin daha eklenmesiyle parti içindeki gerilimin tırmandığını belirtti.

"Kendi fikrimce olması gerekenin de bu olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kendisi için bir ayak bağına dönüşmüş, artık kapatılması mümkün olmayacak bir iddianameyle yargıya konunun intikal ettiği, mızrağın çuvala sığmadığı bir adayı, bir pranga olarak daha fazla CHP gibi bir partinin taşımaması lazım. Dolayısıyla aslında evet durum tespiti bundan ibaret, yani ortadan artık İmamoğlu'nun fotoğrafları kalkıyor lakin yüzyıllık partinin yapması gerekenin de bu olduğunu düşünüyorum. Siyaseten doğru bir hamle yapıyor. Çünkü Ekrem İmamoğlu ile ilgili iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi sonrasında ortaya çıkan eklerine falan da baktığımızda, artık bu işi kapatmanın mümkün olmadığını çok açık Cumhuriyet Halk Partisi de görüyor. Dolayısıyla bu, koltukta, dümende hani diyordu ya "bir şirket kuruldu Özgür Özel CEO ama patron Silivri'de" diye, bu anlayışa veda ediyorlar." ifadelerini kullandı.

