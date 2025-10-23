Altında yükseliş trendi 2027’de de sürecek mi? A Haber’de çarpıcı analiz: Yapay altın çıkarılabilir mi?
Son aylarda durdurulamaz bir yükselişle yatırımcısının yüzünü güldüren altın düşüşe geçti. Küresel piyasada yaşanan dalgalanmaların altını da etkilediğini belirten uzmanlar, yatırımcıları uyarıyor. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınına katılan Gazeteci Mete Sohtaoğlu, sarı madenin yükseliş trendine yeniden devam edebileceğine ilişkin konuşarak 2027’yi işaret etti. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ise altının enflasyon karşısında kazandıran tek yatırım aracı olduğunu vurgulayarak, “Fiziki ve dijital altın ilerde yapay olarak yeniden tasarlanabilir mi?” Sorusuna yanıt verdi. Peki altın yatırımcısını önümüzdeki günlerde ne bekliyor? İşte detaylar…
ABD-Çin ticaret savaşlarının yeniden başlamasıyla birlikte dünya genelinde yükselen altın Türkiye'de de uzun süre yükseliş trendinden sonra düşüşe geçti. A Haber canlı yayınında Merkez Bankasının faiz indiriminin altın piyasasını etkileyip etkilemeyeceği sorusu masaya yatırıldı.
ALTIN 2027'DE PİK YAPAR MI?
Altında uzun vadenin önemine dikkat çeken Gazeteci Mete Sohtaoğlu, asıl meselenin pazartesi altın alıp perşembe günü de bozdurmak olmadığını belirterek altında düşüşün temel nedenlerine ilişkin konuştu. Sohtaoğlu, "Şu an altında bir düşüş var. Muhtemelen bozduranlar yeniden alma yoluna gidecek. Siz de söylediniz. Aralık ayında jeopolitik gerilimler var. Trump'ın bu tarife uygulamaları var, Ukrayna savaşı meselesi var. Jeopolitik gerilimler, Merkez Bankalarının sürekli dövize karşı altın toplaması. Şimdi bunlar eklendiği zaman 2026, 2027 öngörülerine baktığınız zaman sizin söylediğinizin tam adını koyayım. Gelmeden çünkü yabancı raporlara çalıştım. 2027'de mesela eğer sabredebilen olursa sizin dediğiniz gibi 10 tane altını olan 2027'de köşeyi lüks bir arabayla dönüyor gibi gözüküyor. Ama sabredebilirsin" diye konuştu.
ENFLASYON KARŞISINDA KAZANDIRAN TEK YATIRIM ARACI
Altının aralık ayından bu yana yükselişine değinen Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, en çok kazandıran yatırım aracı olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:
Aralık ayında 2.900 lira falandı gram yani. O zaman gram alan birisi şimdi satmışsa dediği gibi bir araba alabilir yani eğer biraz daha altını varsa. Yani şunu da söyleyeyim, işte yılbaşından bu yana işte %35'ler civarında şu anda yıllık enflasyon. Enflasyon karşısında en çok kazandıran, yani tek kazandıran yatırım aracı zaten şu anda. Onu da düşünün. Yani reel bir getirisi var mı diye bakacağız. Çünkü para neticede enflasyon da var.
FAİZ İNDİRİMİ ALTINI ETKİLER Mİ?
Altını etkilemez ama şöyle olur, para faizden biraz daha riskli varlıklara gidebilir. Altını şöyle etkileyebilir: Bizde üstadın dediği gibi biz altını biriktiririz, sonra o altını bozup ya araba alırız ya ev alırız ya da düğün filan yaparız. Eğer şimdi bu faiz indirimi taşıt ve konut faizlerine intikal ederse ve orada da ciddi bir indirim olursa, altınları bozdurup ev ve araba alma hadisesi Türkiye'de görülebilir. Bizdeki hatamız şu: Yani onu görüyorum. Ben etrafımda izlediğimi söyleyeyim. İşte şöyle bir örnek vereyim: Yolda gidiyorsunuz, benim soy ismim Erdem. Bir tane Erdem diye bir dükkan görüyorum ve içeri giriyorum. Selamünaleyküm, aleykümselam. Al sana 50.000 lira, sana ortak oldum diyorum ve çıkıyorum. Fotoğraf o kadar komik ki ama bunu her gün yapıyoruz biz borsada. Yani hiç bilmediğimiz, tanımadığımız şirketlere götürüp paramızı yatırıyoruz. Halbuki bu iş öyle değil yani. Mutlaka biraz finansal okuryazarlığımızın olması lazım. En azından o şirketi bilmemiz lazım. Mesela siz her pazar diyelim ki bir restoranta gidiyorsunuz. Gittiniz, çok sevdiğiniz bir restorant var. O restorantın ne zaman dolu olduğunu, ne zaman boş olduğunu, ne zaman kazandığını bilirsiniz. Dolayısıyla bildiğimiz şirketlere yatırım yapmak daha doğru olur.
MERKEZ BANKALARININ ALTIN TOPLAMASI
Şimdi özellikle Merkez Bankaları'nın altın toplama meselesi var. Çok sık rastladığımız. Mesela Çin Halk Bankası 2025'te Eylül'de 11. ay üst üste altın alımı yapmış. Rezervleri 2.264 tona ulaşmış ki gerçek daha yüksek deniyor. Bu Merkez Bankalarının tabii bu altınları toplaması spekülasyonlara da sebebiyet veriyor. Hani bir savaş çıkacak da acaba Merkez Bankaları ona göre mi pozisyon alıyor gibi. Manipülasyon kısmına da tabii katkıda bulunan şeyler var.
ABD-ÇİN TİCARET SAVAŞI
Şimdi bu fiyatlama acaba savaş fiyatlaması mı diye çok tartışıldı ama burada Merkez Bankalarının aslında biraz kendilerini korumaya çalışmalarının sebebi bu ticaret savaşlarıyla ilgili bir konu. Yani netice itibarıyla Trump'la inanılmaz bir ticaret savaşı başlamış durumda.
Trump, aslında çok bilinen bir belirsiz adam gibi. Bildiğimiz belirsiz bir adam. Şimdi kendince baktığın zaman haklı tarafları var. Diyor ki: "Ben %155 arttırdım" diyor Çin'in şeyini. Ha, sonraki cümle şu: "Gelecekler bana" diyor. Yani birisine kızıyorsun. O kızdığına bir zarar veriyorsun ki gelsin sana bu zararı çevirdi. Ama Trump tarafından baktığın zaman en çok ticaret açığı verdiği ülke Çin. Netice itibarıyla diyor ki: "Ben de kendi ülkemi koruyacağım."
YAPAY ALTIN ÇIKARILABİLİR Mİ?
Netice itibariyle "Hem doları koruyacağım hem de ülkemin oraya verdiği ticaret açığını koruyacağım" diyor. O yüzden de biraz Merkez Bankalarının bu korumacılığı dünyaya yayıldıkça biraz da bu korumacılıkla ilgili bir tedbiri bu ama söylediğiniz de yanlış değil elbette 'bir şey mi oluyor' kaygısı da ortaya çıkıyor. Yapay altın çıkartılır mı ileride? Yani bu her şeyin bir inorganik tarafını da yapmaya çalışıyorlar. Zaten şöyle baktığınız zaman bugün piyasada dolaşan altın alım satımlarının büyük kısmı da zaten gerçek fiziki altın değil biliyorsunuz. Bankalardan dijital olarak alıyorsunuz. Ortada bir fiziki altın yok.
