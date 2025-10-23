Altında yükseliş trendi 2027’de de sürecek mi? A Haber’de çarpıcı analiz: Yapay altın çıkarılabilir mi?

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

MERKEZ BANKALARININ ALTIN TOPLAMASI

Şimdi özellikle Merkez Bankaları'nın altın toplama meselesi var. Çok sık rastladığımız. Mesela Çin Halk Bankası 2025'te Eylül'de 11. ay üst üste altın alımı yapmış. Rezervleri 2.264 tona ulaşmış ki gerçek daha yüksek deniyor. Bu Merkez Bankalarının tabii bu altınları toplaması spekülasyonlara da sebebiyet veriyor. Hani bir savaş çıkacak da acaba Merkez Bankaları ona göre mi pozisyon alıyor gibi. Manipülasyon kısmına da tabii katkıda bulunan şeyler var.

ABD-ÇİN TİCARET SAVAŞI

Şimdi bu fiyatlama acaba savaş fiyatlaması mı diye çok tartışıldı ama burada Merkez Bankalarının aslında biraz kendilerini korumaya çalışmalarının sebebi bu ticaret savaşlarıyla ilgili bir konu. Yani netice itibarıyla Trump'la inanılmaz bir ticaret savaşı başlamış durumda.

Trump, aslında çok bilinen bir belirsiz adam gibi. Bildiğimiz belirsiz bir adam. Şimdi kendince baktığın zaman haklı tarafları var. Diyor ki: "Ben %155 arttırdım" diyor Çin'in şeyini. Ha, sonraki cümle şu: "Gelecekler bana" diyor. Yani birisine kızıyorsun. O kızdığına bir zarar veriyorsun ki gelsin sana bu zararı çevirdi. Ama Trump tarafından baktığın zaman en çok ticaret açığı verdiği ülke Çin. Netice itibarıyla diyor ki: "Ben de kendi ülkemi koruyacağım."