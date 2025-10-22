Viral Galeri Viral Liste 1 gram altını olan dahi baksın: Zikzak etkisi kaybettiriyor! İslam Memiş'ten A Haber'de net uyarı! Eğer kazanmak istiyorsanız...

1 gram altını olan dahi baksın: Zikzak etkisi kaybettiriyor! İslam Memiş'ten A Haber'de net uyarı! Eğer kazanmak istiyorsanız...

Altın ve gümüş piyasalarında son haftalarda yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıları tedirgin etti. Uzmanlar fiyatlardaki bu hareketliliğin ekonomik verilere değil, küresel ölçekteki manipülasyonlara bağlı olduğunu söylüyor. Peki bu manipülasyon piyasasında yatırımcı nasıl hareket etmeli, elindekini satmalı mı beklemeli mi?

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 22.10.2025 11:36 Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 12:07
1 gram altını olan dahi baksın: Zikzak etkisi kaybettiriyor! İslam Memiş’ten A Haber’de net uyarı! Eğer kazanmak istiyorsanız...

Finans analisti İslam Memiş ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında altın ve gümüş piyasalarındaki son hareketliliği değerlendirdi. Uzmanlar son haftalarda yaşanan sert yükseliş ve düşüşlerin "doğal bir piyasa tepkisi değil manipülasyon kaynaklı bir süreç" olduğuna dikkat çekti.

1 gram altını olan dahi baksın: Zikzak etkisi kaybettiriyor! İslam Memiş’ten A Haber’de net uyarı! Eğer kazanmak istiyorsanız...

GERÇEKÇİ DEĞİL

İslam Memiş, ons altının yılın başında 2.623 dolar seviyesindeyken bugün 4.000 doların üzerine çıktığını hatırlatarak, bu artışın ekonomik verilerle açıklanamayacağını söyledi. "Her 4.000 dolarlık ons altın yükselişi, ABD ekonomisinin yüzde 11'lik borcunu kapatıyor. İki ayda 1 trilyon dolarlık gelir sağlandı. Bu tablo manipülasyonun net göstergesidir." dedi.

1 gram altını olan dahi baksın: Zikzak etkisi kaybettiriyor! İslam Memiş’ten A Haber’de net uyarı! Eğer kazanmak istiyorsanız...

Memiş, altındaki hızlı yükselişin yatırımcıyı "zengin olma hayaliyle" yanılttığını belirtti. Ona göre piyasa, kısa vadeli kazançlarla değil, kontrollü bir stratejiyle yönetilmeli: "Küçük yatırımcı manipülasyon tuzağına düştü. Bu fiyatlamalar istikrarlı değil. Kimse panikle alım satım yapmasın, kaldıraçlı işlemlerden uzak dursun."

1 gram altını olan dahi baksın: Zikzak etkisi kaybettiriyor! İslam Memiş’ten A Haber’de net uyarı! Eğer kazanmak istiyorsanız...

"SOSYAL MEDYA ALTIN PİYASASININ GÖRÜNMEYEN KAZANANI"

İslam Memiş, sosyal medyanın altın manipülasyonundaki rolüne de dikkat çekti. "Son iki ayda altın fiyatları yükselmedi, sosyal medya yükseldi. Sahte görüntülerle, dünyada altın kalmadı algısı oluşturuldu. Gerçekte piyasada altın bol. Ama insanlar sosyal medyanın gazıyla kuyumculara koştu" diyerek, yanlış bilginin yatırımcıyı yönlendirdiğini vurguladı.

1 gram altını olan dahi baksın: Zikzak etkisi kaybettiriyor! İslam Memiş’ten A Haber’de net uyarı! Eğer kazanmak istiyorsanız...

Bu manipülasyonun uluslararası ölçekte planlandığını belirten Memiş, "1 trilyon dolar kazananlar, 100 milyon dolar harcayıp tüm dünyaya reklam yaptırabiliyor. Altın kuyruğu haberleri, yatırımcı psikolojisini yöneten birer algı operasyonu" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA