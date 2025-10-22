1 gram altını olan dahi baksın: Zikzak etkisi kaybettiriyor! İslam Memiş’ten A Haber’de net uyarı! Eğer kazanmak istiyorsanız...

Memiş, altındaki hızlı yükselişin yatırımcıyı "zengin olma hayaliyle" yanılttığını belirtti. Ona göre piyasa, kısa vadeli kazançlarla değil, kontrollü bir stratejiyle yönetilmeli: "Küçük yatırımcı manipülasyon tuzağına düştü. Bu fiyatlamalar istikrarlı değil. Kimse panikle alım satım yapmasın, kaldıraçlı işlemlerden uzak dursun."