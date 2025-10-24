Yapay altın çıkarılabilir mi? A Haber’de çarpıcı analiz

Son aylarda durdurulamaz bir yükselişle yatırımcısının yüzünü güldüren altın düşüşe geçti. Küresel piyasada yaşanan dalgalanmaların altını da etkilediğini belirten uzmanlar, yatırımcıları uyarıyor. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınına katılan Gazeteci Mete Sohtaoğlu, sarı madenin yükseliş trendine yeniden devam edebileceğine ilişkin konuşarak 2027’yi işaret etti. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ise altının enflasyon karşısında kazandıran tek yatırım aracı olduğunu vurgulayarak, “Fiziki ve dijital altın ilerde yapay olarak yeniden tasarlanabilir mi?” Sorusuna yanıt verdi. Peki altın yatırımcısını önümüzdeki günlerde ne bekliyor? İşte detaylar…