24 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Yapay altın çıkarılabilir mi? A Haber’de çarpıcı analiz
Yapay altın çıkarılabilir mi? A Haber’de çarpıcı analiz

Yapay altın çıkarılabilir mi? A Haber’de çarpıcı analiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.10.2025 00:15
Son aylarda durdurulamaz bir yükselişle yatırımcısının yüzünü güldüren altın düşüşe geçti. Küresel piyasada yaşanan dalgalanmaların altını da etkilediğini belirten uzmanlar, yatırımcıları uyarıyor. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınına katılan Gazeteci Mete Sohtaoğlu, sarı madenin yükseliş trendine yeniden devam edebileceğine ilişkin konuşarak 2027’yi işaret etti. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ise altının enflasyon karşısında kazandıran tek yatırım aracı olduğunu vurgulayarak, “Fiziki ve dijital altın ilerde yapay olarak yeniden tasarlanabilir mi?” Sorusuna yanıt verdi. Peki altın yatırımcısını önümüzdeki günlerde ne bekliyor? İşte detaylar…
Yapay altın çıkarılabilir mi? A Haber’de çarpıcı analiz
Yapay altın çıkarılabilir mi? A Haber’de çarpıcı analiz
Yapay altın çıkarılabilir mi? A Haber’de çarpıcı analiz
İrem Helvacıoğlu ölümden böyle döndü
İrem Helvacıoğlu ölümden böyle döndü
A Haber’in milli duruşu İsrail’in planlarını bozdu
"A Haber’in milli duruşu İsrail’in planlarını bozdu"
ABD Başkanı Trump’tan İsrail’e ilhak tepkisi: Gazze’ye gideceğim!
ABD Başkanı Trump'tan İsrail'e ilhak tepkisi: Gazze'ye gideceğim!
500 bin sosyal konut projesi’nde geri sayım!
500 bin sosyal konut projesi'nde geri sayım!
Vance: Batı Şeria Filistin toprağıdır!
Vance: Batı Şeria Filistin toprağıdır!
Savcı Engin: Haddini bil! Devlet kumpas kurmaz
Savcı Engin: Haddini bil! Devlet kumpas kurmaz
Danıştay’dan emsal ’EYT’ kararı!
Danıştay'dan emsal 'EYT' kararı!
Türkiye Umman ile 16 anlaşma imzaladı
Türkiye Umman ile 16 anlaşma imzaladı
İsrail’den A Haber’e karşı kirli propaganda girişimi!
İsrail'den A Haber'e karşı kirli propaganda girişimi!
MSB: TSK Gazze için her türlü göreve hazır!
MSB: TSK Gazze için her türlü göreve hazır!
Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek?
Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek?
Daha Fazla Video Göster