Polislerin promosyon ihalesiyle ilgili flaş gelişme! Canlı olarak yayınlanacak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin maaş promosyonu ihalesinin canlı olarak yayınlanacağını açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Banka promosyon ihalesi “Emniyet Teşkilatı sosyal medya hesabından ve Polis Radyosundan” canlı olarak yayınlanacaktır." dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin maaş promosyonu ihalesinin canlı olarak yayınlanacağını açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Banka promosyon ihalesi 'Emniyet Teşkilatı sosyal medya hesabından ve Polis Radyosundan' canlı olarak yayınlanacaktır." dedi.
EGM'DEN PROMOSYON AÇIKLAMASI
EGM'den yapılan açıklamaca, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında görevli personlein maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi, 21 Ekim 2025 tarihinde saat 14.30'da Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecektir.
a) İhale, Emniyet Teşkilatı sosyal medya hesabından ve Polis Radyosundan canlı olarak yayınlanacaktır.
b) İhale sonucunda kabul edilecek promosyon tutarının tamamı ilgili banka tarafından yalnızca personelimizin şahsi hesabına yatırılacaktır. Kurumsal ihtiyaçlar, araç ve benzeri harcamalar için kullanılması kesinlikle söz konusu değildir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
