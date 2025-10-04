Bilişim suçları için yeni düzenleme! Banka hesabı askıya alınacak | Telefon hatları kesilecek
AK Parti milletvekillerince hazırlanan ve yakında TBMM’ye sunulması beklenen 11. Yargı Paketi’nin detayları belli olmaya başladı. Paket kapsamında özellikle bilişim suçlarına yönelik yeni düzenlemeler öne çıkıyor. Buna göre, banka hesap bilgilerini haksız kazanç amacıyla başkalarına verenlere hapis cezası, telefon hattını başkasının kullanımına açanlara ise para cezası getirilecek.
Hazırlanan kanun teklifi vatandaşı bilişim suçlarından koruyacak önemli değişiklikler içeriyor. Kanun teklifiyle Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Elektronik Haberleşme Kanunu'nda düzenlemeler yapılacak.
Banka hesap bilgilerini, haksız kazanç için başkasına verenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bilişim suçlarında hesap askıya alma ve cep telefonu doğrulama zorunluluğu uygulanacak. Üzerine kayıtlı telefon hattını başkasını kullandırana para cezası gelecek. Banka hesaplarına savcı kararıyla el konulabilecek.
HAPİS CEZASI GELECEK
Sabah'ın haberine göre Yeni düzenlemeye göre, kendisine veya başkasına ait banka, kredi kartı ya da kripto varlık hesaplarının kullanılmasına imkan sağlayan bilgileri üçüncü kişilerle paylaşanlar, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.
Nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık veya banka kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlarda, ilgili banka hesabı, banka veya finans kuruluşu tarafından 3 güne kadar askıya alınabilecek. Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle hesap dondurulacak, suça konu paraya el konulabilecek. Hakim kararı olmaksızın yapılan el koymalar ise 24 saat içinde mahkeme onayına sunulacak.
CEP ABONESİ DİKKAT!
Teklifte yer alan bir diğer düzenleme ise cep telefonu aboneliklerini kapsıyor. Bundan sonra mobil hat yalnızca çipli kimlik kartıyla alınabilecek. Ayrıca elektronik ödeme kuruluşları, hesap açılışında fotoğraf, yüz tarama veya parmak izi gibi biyometrik doğrulamaları zorunlu tutacak. Bu doğrulama yapılmadan hesap açılamayacak.
Düzenlemeyle, sahte kimlik bilgileri ile alınan mobil hatların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Özellikle dolandırıcılık faaliyetlerinin artmasıyla, mobil hatlar üzerinden yapılan suçlar, yasal düzenlemelerin sıkılaşmasını zorunlu hale getirdi. Sahte kimlik kullanılarak alınan SIM kartlar, suçlular tarafından kullanılabiliyor.
HATTINA SAHİP ÇIK
Adına kayıtlı mobil haberleşme hattını, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen sınırlamalara aykırı bir şekilde kullanması amacıyla başkasına verenler hakkında cumhuriyet savcısı tarafından 20 bin lira idari para cezasına hükmedilecek.
SAVCI YETKİSİ GENİŞLEDİ
Nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında kullanıldığı tespit edilen mobil haberleşme hattının bağlantısı, cumhuriyet savcısının yazılı emri üzerine operatör tarafından kesilecek. Bu karara rağmen kesilmezse cumhuriyet savcısı tarafından işletmeciye, 50 bin liradan 300 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.
