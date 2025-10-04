Bilişim suçları için yeni düzenleme! Banka hesabı askıya alınacak | Telefon hatları kesilecek

CEP ABONESİ DİKKAT!

Teklifte yer alan bir diğer düzenleme ise cep telefonu aboneliklerini kapsıyor. Bundan sonra mobil hat yalnızca çipli kimlik kartıyla alınabilecek. Ayrıca elektronik ödeme kuruluşları, hesap açılışında fotoğraf, yüz tarama veya parmak izi gibi biyometrik doğrulamaları zorunlu tutacak. Bu doğrulama yapılmadan hesap açılamayacak.

Düzenlemeyle, sahte kimlik bilgileri ile alınan mobil hatların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Özellikle dolandırıcılık faaliyetlerinin artmasıyla, mobil hatlar üzerinden yapılan suçlar, yasal düzenlemelerin sıkılaşmasını zorunlu hale getirdi. Sahte kimlik kullanılarak alınan SIM kartlar, suçlular tarafından kullanılabiliyor.