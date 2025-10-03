Son dakika: Eylül ayı enflasyonu belli oldu! Maaş ve zamları etkileyecek oran açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyonunu yüzde 3,23 olarak açıkladı. Öte yandan yıllık enflasyon ise yüzde 33,29 olarak belirlendi. Bu veriler memur ve emekli zammının yanında kira artış oranlarında da belirleyici rol oynuyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından eylül ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre eylül ayı enflasyonu yüzde 3,23 oldu.
Bu rakam memur zammı, emekli zammı ve kira artış oranlarında belirleyici rol oynuyor.
TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK %33,29 ARTTI, AYLIK %3,23 ARTTI
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %38,36 artış olarak gerçekleşti.
TÜFE YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI (%), EYLÜL 2025
TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %36,06 ARTTI
En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %36,06 artış, ulaştırmada %25,30 artış ve konutta %51,36 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %8,60, ulaştırmada %4,15 ve konutta %7,85 oldu.
TÜFE ANA HARCAMA GRUPLARININ YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI VE GENEL ENDEKS DEĞİŞİMİNE ETKİLERİ(%), EYLÜL 2025
TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık %4,62 arttı
En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %4,62 artış, ulaştırmada %2,81 artış ve konutta %2,56 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,11, ulaştırmada %0,44 ve konutta %0,44 oldu.
TÜFE ana harcama gruplarının aylık değişim oranları ve genel endeks değişimine etkileri(%), Eylül 2025
Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %32,86 ARTTI, AYLIK %3,34 ARTTI
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,34 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,94 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,85 artış olarak gerçekleşti.
ANKETLER NE DİYORDU?
Ankete katılan ekonomistlerin eylülde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,47 oldu. Ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,95 ile yüzde 2,70 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,47) bir önceki ay yüzde 32,95 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 32,31'e ineceği öngörülüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KİRA ZAMMI ARTIŞ ORANI HESAPLAMA: 2025 Ekim Ayında Kiralara Kaç TL Zam Gelecek? İşte yeni kira zammı oranı!
- Windows 10 desteği ne zaman bitiyor? Neler yapılabilir?
- Gözlerinizi alamayacaksınız! Ekim ayında izlenmesi gereken büyüleyici gökyüzü olayları: Dolunay, meteor yağmuru…
- 2 Ekim Marmara Denizi depremini hangi iller hissetti? İstanbul’da deprem kaç saniye sürdü?
- İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 3 Ekim okul var mı? MEB-Valilik açıklama…
- UEFA Konferans Ligi | Legia Varşova - Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda?
- ŞAMPİYONLAR KUPASI FİNALİ: Vakıfbank-Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Maç biletleri satışa çıktı mı?
- KYK kahvaltı saatleri kaçta başlıyor? KYK yurtlarında kahvaltı saatleri hafta içi ve hafta sonu kaçta bitiyor?
- DUS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI: 2025 2. Dönem DUS ne zaman, saat kaçta? DUS sınav yerleri belli mi?
- GREEN CARD 2026 BAŞVURULARI başladı mı, ne zaman? ABD Yeşil Kart başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
- 2025 Askerlik yol parası ne zaman yatar, nasıl alınır? MSB asker yol ücreti ne kadar?
- İstanbul TOKİ kiralık konut projesi başvuru tarihleri belli oldu mu, fiyatlar ne kadar? Kiralık konut projesi hangi ilçelerde olacak, şartlar neler?