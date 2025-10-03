Son dakika: Eylül ayı enflasyonu belli oldu! Maaş ve zamları etkileyecek oran açıklandı

03 Ekim 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2025 10:01 Güncelleme: 03.10.2025 10:08
Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyonunu yüzde 3,23 olarak açıkladı. Öte yandan yıllık enflasyon ise yüzde 33,29 olarak belirlendi. Bu veriler memur ve emekli zammının yanında kira artış oranlarında da belirleyici rol oynuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından eylül ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre eylül ayı enflasyonu yüzde 3,23 oldu.

Bu rakam memur zammı, emekli zammı ve kira artış oranlarında belirleyici rol oynuyor.

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK %33,29 ARTTI, AYLIK %3,23 ARTTI

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %38,36 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI (%), EYLÜL 2025

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %36,06 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %36,06 artış, ulaştırmada %25,30 artış ve konutta %51,36 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %8,60, ulaştırmada %4,15 ve konutta %7,85 oldu.

TÜFE ANA HARCAMA GRUPLARININ YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI VE GENEL ENDEKS DEĞİŞİMİNE ETKİLERİ(%), EYLÜL 2025

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık %4,62 arttı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %4,62 artış, ulaştırmada %2,81 artış ve konutta %2,56 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,11, ulaştırmada %0,44 ve konutta %0,44 oldu.

TÜFE ana harcama gruplarının aylık değişim oranları ve genel endeks değişimine etkileri(%), Eylül 2025

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %32,86 ARTTI, AYLIK %3,34 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,34 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,94 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,85 artış olarak gerçekleşti.

ANKETLER NE DİYORDU?

Ankete katılan ekonomistlerin eylülde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,47 oldu. Ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,95 ile yüzde 2,70 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,47) bir önceki ay yüzde 32,95 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 32,31'e ineceği öngörülüyor.

