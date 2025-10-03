Eylül ayının enflasyon rakamları belli oldu

Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 3,23 oldu. Eylülde aylık bazda Tüketici Fiyat İndeksi'ndeki artış oranı en fazla eğitimde yüzde 24,26 olarak artış gösterdi. Ulaştırmada yüzde 40,40, gıda ve alkolsüz içecek harcamaları grubunda yüzde 3,85, eğlence ve kültürde yüzde 3,15 oldu. Lokanta ve otellerde yüzde 2,57, konutta yüzde 2,28, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,95, ev eşyasında yüzde 1,82, giyim ve ayakkabıda ise yüzde 0,36 olarak gerçekleşti.

