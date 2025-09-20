Hicaz Demiryolu 125 yıl sonra yeniden canlanıyor!

Hicaz Demiryolu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) hamiliğinde Ürdün ve Şam demiryolu heyetleriyle Hicaz Demiryolu Hattı'nın yeniden yapım protokolü imzalandı. Osmanlı'nın vizyonu ve Abdülhamid Han'ın manevi hassasiyetinin en güzel örneklerini yansıtan hat 125 yıl önceki rotasında yeniden inşa edilecek.

İSTANBUL'DAN MEDİNE'YE

Birinci Dünya Savaşı sırasında Arap isyanı ve İngilizlerin bölgedeki faaliyetleri nedeniyle sürekli sabotajlara uğrayan Hicaz Demiryolu Hattı, İngilizlerin bazı Arap kabilelerini para vaadiyle kandırarak demiryolu raylarını söktürmesi ile işlevini yitirdi. Bu ihanet sonrası Osmanlı İmparatorluğu bölgeden çekilmek zorunda kalırken, İngilizlerin oyununa gelip rayları söken bazı kabile mensupları daha sonra "Kendi dinine, kendi davasına ihanet eden, yarın bize de ihanet eder" denilerek bölge halkları tarafından kurşuna dizildi. Hattın izlerine bugün hâlâ Ürdün ve Suudi Arabistan'da rastlamak mümkün.