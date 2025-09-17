Borsa İstanbul’da gong A Para için çaldı!
17 Eylül 2018’de Türkiye’nin "İlk Yerli Ekonomi Kanalı" olarak yayın hayatına başlayan A Para, bugün hem finans dünyasının güvenilir referans noktalarından biri hem de alanında öncü bir medya markası haline geldi. Bugün Borsa İstanbul’da gong A Para için çaldı.
7 yıldır ekonominin nabzını tutan A Para 7'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor. A Para 7 yıldır büyük bir emek ve fedakarlıkla büyümeye devam ediyor.
Borsa İstanbul'da gong, A Para için çaldı. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve ekibi A Para için gongu çaldı.