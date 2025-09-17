17 Eylül 2025, Çarşamba
Haberler Ekonomi Haberleri Borsa İstanbul’da gong A Para için çaldı!

Borsa İstanbul’da gong A Para için çaldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2025 10:27
ABONE OL
Borsa İstanbul’da gong A Para için çaldı!

17 Eylül 2018’de Türkiye’nin "İlk Yerli Ekonomi Kanalı" olarak yayın hayatına başlayan A Para, bugün hem finans dünyasının güvenilir referans noktalarından biri hem de alanında öncü bir medya markası haline geldi. Bugün Borsa İstanbul’da gong A Para için çaldı.

7 yıldır ekonominin nabzını tutan A Para 7'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor. A Para 7 yıldır büyük bir emek ve fedakarlıkla büyümeye devam ediyor.

BORSA İSTANBUL'DA GONG A PARA İÇİN ÇALDI

Borsa İstanbul'da gong, A Para için çaldı. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve ekibi A Para için gongu çaldı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör