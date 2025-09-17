7 yıldır ekonominin nabzını tutan A Para 7'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor. A Para 7 yıldır büyük bir emek ve fedakarlıkla büyümeye devam ediyor.

Borsa İstanbul'da gong, A Para için çaldı. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve ekibi A Para için gongu çaldı.