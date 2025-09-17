17 Eylül 2025, Çarşamba

Haberler Ekonomi Videoları Borsa İstanbul’da gong A Para için çaldı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2025 09:53
A Para 7’nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Bugün Borsa İstanbul’da gong A Para için çaldı.
