Ticaret Bakanı Bolat duyurdu! "Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracat rekoru kırıldı"
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tarihi en yüksek aylık ihracat rekoruna değinen Bolat, "2025 yılı Temmuz ayında ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracat rekorunu kırarak 24,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verdi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Bolat, "2025 yılı Temmuz ayında ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracat rekorunu kırarak 24,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yıllıklandırılmış ihracatımız da tüm zamanların en yüksek değeri olan 269,4 milyar dolara yükselmiş ve 270 milyar dolar sınırına dayanmıştır. 2025 yılının ilk 7 ayının 6'sında aylık mal ihracatımızda artış sağlanmıştır. İhracattaki büyük artış ve ithalat artış hızındaki yavaşlama neticesinde, temmuz ayında dış ticaret açığı son 9 ayın en düşük seviyesi olan 6,4 milyar dolara gerilemiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise son dokuz ayın en yüksek seviyesi olan yüzde 79,5'e yükselmiştir. Artan mal ve hizmet ihracatıyla temmuz ayında cari işlemler hesabında fazla verilmesi beklenmektedir" dedi.
"OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN ARTIŞ DEVAM ETMEKTEDİR"
Paylaşımında, Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı verileri aktaran Bolat, "AB-27'nin yıllıklandırılmış ithalatının hala yatay seyrini koruması, zayıf dış talep, yakın coğrafyamızda süregelen savaşlar, iç karışıklıklar ve gerilimler, tarife artışlarının getirdiği belirsizliğin devam etmesiyle beraber gelen zorlu rekabet koşullarına rağmen ihracatımızda artış devam etmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçılarımıza sunduğumuz destekler, ticari diploması faaliyetlerimizin etkisiyle ihracatta elde edilen başarılar, üretim ve istihdam üzerinde olumlu sonuçlar vermektedir" değerlendirmesinde bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversite hastanelerine MHRS'den randevu alınır mı? Sağlık Bakanı açıkladı: Yeni sistem 2 ilde başlayacak
- Anadolu Üniversitesi 2025 banka promosyonu belli oldu mu? Çalışanlara ne kadar maaş promosyonu verilecek? İşte masadaki teklifler
- Motorun ömrünü kısaltan hata: Sürücülerin en çok yaptığı yanlış tuş kullanımı
- TEKNOFEST Mavi Vatan nerede? Katılım şartları neler, hangi gemiler olacak? TCG Anadolu, SAT ve SAS Komutanlığı'na özel gösteriler…
- 28 Ağustos akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine zam ya da indirim geldi mi, ne kadar oldu?
- YKS EK TERCİHLER ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Boş kontenjanlar belli oldu mu? ÖSYM YKS EK TERCİH KILAVUZU
- ÜNİVERSİTE BURSU VEREN KURUMLAR 2025 | Başvurular başladı mı, hangi kurum kaç TL burs veriyor? KYK-GSB, TEV, VGM, Kızılay…
- Defne Akçakayalıoğlu kimdir? Hasan Akçakayalıoğlu'nun kızı Defne Akçakayalıoğlu kaç yaşındaydı, aslen nereli?
- ÖSYM duyurdu! 2025 DGS tercihleri başladı: DGS tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte tercih kılavuzu ve başvuru ekranı
- Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili'nin önemi ve faziletleri neler?
- Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi kim olacak? Torbalar belli oldu: Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?
- Çelik Kubbe nedir, Türkiye’de aktif mi? Savunma Sanayii’nde ASELSAN Damgası: Çelik Kubbe’nin bileşenleri neler, nasıl çalışır?