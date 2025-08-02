Türkiye İhracat Seferberliği Samsun Zirvesi Turkuvaz Medya ev sahipliğinde gerçekleşti! Bakan Bolat duyurdu: Günlük 1,2 milyar dolar civarında ihracat yapıyoruz
Turkuvaz Medya Grubu’nun ev sahipliğinde 2 Ağustos 2025 tarihinde Samsun Şehit Ömer Halis Demir Kongre Salonu’nda gerçekleştirilen “Türkiye İhracat Seferberliği Programı” Türkiye’nin yeni ihracat politikalarına ışık tuttu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın da katıldığı programda, ihracat stratejileri ve sektörlere yönelik yol haritaları ele alındı. İhracat verilerine ilişkin konuşan Bakan Bolat, “ Belirsizlik ve sıkıntılı konjonktüre rağmen Avrupa Birliği'ne yüzde 8.5'luk bir artışımız oldu. Tüm gücümüzle hedefimiz bu rakamları artırmak. Cumhurbaşkanımızın bize koyduğu hedefe ulaşıyoruz. Her ay geçen yılın aynı ayından fazla ihracat yapmak istiyoruz. 7 ayın 6'sında bunu başardık. Bir tek Şubat ayında biraz sekteye uğradık. 1988 yılında aylık 1 milyar dolar yakalanmıştı şimdi günlük 1,2 milyar dolar civarında ihracat yapıyoruz. Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamını açıkladık. Yüzde 11’lik bir artışla 25 milyar doları açıkladık. Son bir yılın rakamı olarak 269.4 milyar dolar yıllık ihracata ulaştık. ' dedi.
Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen, "Türkiye İhracat Seferberliği Programı"nın 14. ayağı 2 Ağustos 2025, Cumartesi günü T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın teşrifleriyle gerçekleşti.
İhracatta 2025 yılı değerlendirmesi, beklentileri ve finansmanda yeni yolların değerlendirildiği bu etkinlikte, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat görüşlerini paylaştı.
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın açılış konuşmalarıyla başlayan zirve, T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın Türkiye'nin ihracat politikalarına dair yeni yaklaşımlarını ele aldığı özel oturumu ile devam etti. İhracat sektörünün dinamiklerine dair kapsamlı bir değerlendirme sunan bu oturum, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde gerçekleştirildi.
Konferansa AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile iş ve siyaset dünyasından kalabalık bir davetli katıldı.
Konferansın açılış konuşmasını yapan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem "Bugün, ihracatın kalbinin attığı Samsun'da, Karadeniz'in bu kadim liman kentinde bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Millî Mücadele'nin başladığı bu şehir, şimdi ekonomik mücadelenin de ön saflarında yer alıyor. İhracata dayalı büyümenin, dış pazarlarda söz sahibi olmanın tam da merkezinde konumlanıyor. Samsun; stratejik limanıyla, gelişen lojistik altyapısıyla ve güçlü tarım-sanayi entegrasyonuyla sadece Karadeniz'in değil, Türkiye'nin ihracat kapısıdır. Bu şehir, Orta Karadeniz'in üretim üssü olmasının ötesinde, Karadeniz havzası ve Orta Asya'ya açılan önemli bir ticaret koridorudur. Bugün burada, bu potansiyelin nasıl daha ileriye taşınabileceğini hep birlikte konuşacağız.
Düzenlediğimiz Türkiye İhracat Zirveleri ile Anadolu'nun dört bir yanında üretim gücümüzü, küresel vizyonumuzu ve ihracat kabiliyetimizi konuşuyoruz. Çünkü biliyoruz ki büyüyen Türkiye'nin yolu, daha çok üreten, daha çok ihraç eden bir ekonomiden geçiyor. Bu sayede insanımıza iş-aş imkânı sunuyor, istihdamda Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırıyoruz. Küresel ekonomide kartlar yeniden dağıtılırken, Türkiye'nin ihracatla büyüyen, üreterek güçlenen bir ülke olması her zamankinden daha önemli.
Turkuvaz Medya olarak, ihracatın Türkiye ekonomisindeki stratejik rolünü önemsiyor; Anadolu'nun üretim gücünü, küresel vizyonla buluşturmaya katkı sağlamak için bu zirveleri gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar İstanbul'dan Gaziantep'e, Konya'dan Bursa'ya kadar düzenlediğimiz zirvelerle ihracatçımıza destek olmaya çalıştık. Dünyanın her yerine Türk ürünlerini ulaştıran ihracatçılarımızı birer kahraman olarak görüyor, onları bütün imkanlarımızla desteklemekten memnuniyet duyuyoruz.
Geçtiğimiz yıl ulaştığımız 260 milyar doları geçerek rekor kıran ihracat rakamlarını bu yıl çok daha yukarılara taşıyacağımıza olan inancımız tamdır. Bugün burada elbette sadece rakamları konuşmayacağız. Aynı zamanda yeni pazarları, yeni fırsatları ve sürdürülebilir büyümenin yol haritasını da masaya yatıracağız. Yeni pazarlar, yeşil dönüşüm, dijital ticaret ve sürdürülebilir kalkınma gibi başlıklarla ihracatımızın geleceğini birlikte şekillendireceğiz.
Zirvemizin Samsun'a, Karadeniz'e ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, katılımınız için hepinize tekrar teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun bugün ülkemizin gururlandığı rakamların açıklandığı yer oldu. İhracat rakamlarını artıran OSB'lerimizin artmasıyla ihracat rakamlarımızı 5 yıl içinde 2'ye katlayacağız. Kısa vadede 3 milyar dolar sonrasında da 5 milyar dolar hedefimiz var. Bu hedefe tüm paydaşlarımızla beraber ulaşacağız. Türkiye'mizi dünyadaki hak ettiği noktaya hep beraber ulaşacağız" dedi.
Vali Orhan Tavlı, "Karadeniz'in ve Kuzey Anadolu'nun incisi Samsun bir çok alanda aldığı yatırımlarla bölgenin cazibe merkezi oldu. ARGE merkezleri lojistik merkezleriyle limanlarıyla OSB'leriyle Karadeniz'in ve kuzey Anadolu'nun başkentidir. OSB'lerimizin altyapılarımızın güçlendirilmesi ve yeni OSBler için çalışmalarımız devam ediyor Makine Kimya Endüstrisininim 3 milyar lira yatırım yaptığı üretim alanı çalışmaları devam ediyor. Türkiye Yüzyılını Samsun Yüzyılı ile paralel götürmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz." dedi.
T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ise "Temmuz ayı verilerini açıklamak için Samsun'u özellikle tercih ettik. Samsun sessiz sakin ama güzel işler yapan şehir. 10 OSB si, sanayisi, limanı, medikal sektörü güçlü, savunma sanayisi güçlü limanları güçlü yükselen şehir Samsun bizim için büyük önem taşıyor. Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamını açıkladık. Yüzde 11'lik bir artışla 25 milyar doları açıkladık. Son bir yılın rakamı olarak 269.4 milyar dolar yıllık ihracata ulaştık. Yılda 3.1'lik artış oldu. 7 aylık verilere bakıldığında yüzde 5.2. Türkiye olarak yüzde 5'lik artışı korumaya devam edeceğiz. Dünyada ticaret savaşları var. Başta ABD olmak üzere gümrük duvarları koymaya başladıkları dönemde Avrupa'da durgunluk olduğu dönemde İsrail'in 22 aydır devam eden soykırımının devam ettiği dönemde Orta Doğu İran savaş rüzgarları yaşıyor. Belirsizlik ve sıkıntılı konjonktüre rağmen Avrupa Birliği'ne yüzde 8.5'luk bir artışımız oldu. Tüm gücümüzle hedefimiz bu rakamları artırmak. Cumhurbaşkanımızın bize koyduğu hedefe ulaşıyoruz. Her ay geçen yılın aynı ayından fazla ihracat yapmak istiyoruz. 7 ayın 6'sında bunu başardık. Bir tek Şubat ayında biraz sekteye uğradık.
1988 yılında aylık 1 milyar dolar yakalanmıştı şimdi günlük 1, 2 milyar dolar civarında ihracat yapıyoruz.
İthalatta da makul seviyelere ulaştık. Yılda 65-70 milyar dolar enerji ithalatımız var. Gabar ve Karadeniz doğal gazın da katkısı ile 65 – 70 milyar dolarlık üretim ile cari açığı aşağıya çekmiş olacağız. 25 ila 30 milyar dolar arasında altın ithalatımız oluyor. 90 ila 95 milyar bandında ithalatımız var.
İlk 7 ay 56 milyar dolar dış ticaret açığımız var. Bu yıl Temmuz'da yüzde 12 azaldı. Şu anda dış ticaret açığımız 88 milyar dolarlarda. Hedefimiz 30 milyar dolarlarda dış ticaret açığımızı tutmak. İthalatta 7 ayda yüzde 6. 9 artış oldu. Yıllık ihracatta 3. 1 ithalatta ise yüzde 4.1 artış var. Hedefimiz 390 milyar dolar mal ve hizmet ihracatını yakalamak. Şu an gidişat 395 milyar dolarları bulacağız gibi görünüyor. İhracatımızın yüzde 94'ü sanayi ürünleri. 196 bin kıymetli kahraman ihracatçı ailesiyle hedeflerimize ulaşacağız. Döviz krizi olmaması için ihracat rakamlarına mahkumuz.
Giyim sektöründe bir miktar kriz var. İlk 7 ayda 710 milyon dolarlık bir azalma var. Ama son 2 ayda azalma trendi azalıyor. Sonbaharla beraber bu sektörde de normale döneceğiz.
Petrol fiyatları düştüğünde ithalat fiyatlarımız da artıyor. Kimyevi ürünlerinde demir çelikte otomotivde büyük artışlarımız oldu.
İhracatçılara büyük desteklerimiz oldu ve olmaya da devam edecektir. Fuarlara katılım şube açma ticaret diplomasisinde her türlü destek veriyoruz. 75 ülkeye ziyaret yaptık. Serbest ve tercihli ticaret anlaşmaları yaptık. Kalkınma bakanlığımız çevre enerji bakanlarımız ulaştırma bakanlığımız tüm bakanlıklarımız ve takım kaptanımız Cumhurbaşkanımız desteğiyle yani takım çalışması ile bu hale geldik.
ABD ve İngiltere bizim iki önemli ticaret ortağımız. Bu yıl ABD ile karşılıklı dış ticaret 40 milyar dolara gidiyor. Ekonomik ilişkilerimiz ABD Almanya ve İngiltere ile dengeli. ABD bu politikaya başladığında 1 trilyon 350 milyar dolar dış ticaret açığı olduğu için bu kararı aldı. Birçok pazarı kaptırınca bu politikaya geçti. Trump iş başına gelince birçok alanda vergiler koymaya başladı. En düşük vergi oranını 1 Ağustos'ta yüzde 15 olarak açıkladı. Türkiye en düşük alanda. Biz daha avantajlı konumdayız. Rakibimiz olan birçok ülkelere göre daha olumlu bir yerdeyiz.
Türk şirketleri Avrupa'daki 800 milyar dolarlık Avrupa Birliği Savunma fonunda yer alabilecek ortaklıklar kurabilecekler. Avrupa Birliği bize olumlu yaklaşımlarda bulundu biz de bundan memnunuz. Vize konusunda halkımızın haklı sitemlerini Dışişleri Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanımız girişimlerde bulundu. Biz zaten vize serbestliğini hak eden bir ülkeyiz. 2015 yılında protokol imzalanmıştı 72 madde yerine gelirde vize muafiyeti sağlanacaktı. 5-6 madde kaldı. Dışişleri Bakanlığımız gerekli girişimleri yapıyor. Geliri artıp da seyahat etmek isteyen vatandaşların sayısı arttı. Vizesini alan düzenli girip çıkışı olanlara kolaylıklar sağlanıyor. Asıl amacımız vize serbestliği lojistik nakliyeyi ticareti turizmi hızlandıracak. Bu sene AB ile dış ticarette 236 milyar dolar bandına gelebiliriz.
Samsun STK'lar buluşmasında iş adamları Cumhurbaşkanımız hangi ülkeye gittiyse siparişlerimiz artıyor dedi. Türkiye artık küresel bir lider küresel bir oyuncu. Güçlü ekonomisiyle güçlü bir arabulucu. Marka değeri giderek yükselen bir ülkeyiz. Her sektörde ilk 10 sıranın içinde olan bir ülkeyiz. Rekabet gücünü kaybetmeden kaliteden taviz vermeden ilerleyeceğiz. Temmuz ayında 900 milyona yakın ihracatımız var. Yıl sonuna kadar 8 ila 8 buçuk milyar doları bulacağız. Avrasya'nın güvenilir tedarik üssü haline geliyoruz. Gabar'da Türk müteahhitleri 22 proje yapmış yeni projeler vereceğiz diyorlar.
Türkiye artık dünyada oyun kurucu bir ülke Tarımsal üretimde ulaştırmada büyük projeler bir eko sistem dahilinde ülkemiz hızla yükseliyor. Dünya ihracatından daha büyük artışımız var.
Son 5 yılda Covid geldi fabrikalar durdu. Fabrikalar açılmaya başlandı. 2021 yılında aşı bulundu ve ticaret artmaya başladı. Ekonomi canlansın diye faizler bizde de dünyada da büyük azalışlar oldu. Düşük faizli bol kredili dönemde tüketim arttı. Talep arttı fiyatlama davranışları bozuldu. Ticaret zincirleri bozuldu. Lojistik hatlar kesildi. Ürünlerde kıtlıklar oldu. Fiyat artışları anormal oldu. Bu alışkanlık yaptı. Avrupa Amerika 2022'de faizleri yükseltti Bizde de bir yıl sonra oldu. Petrol fiyatları arttı. 45 milyar dolar olan enerji faturamız 2022 yılında 100 milyar dolar oldu. 2023 yılında deprem oldu 105 milyar doların üzerinde fatura çıktı. Sürekli fiyat artışları devam etti. Yeni düzenlemeler çıkarttık, kontrollerimizi artırdık. Arz talep dengeleri olsun diye bazen ihracatı azaltmak bazen ithalatı artırmak zorunda kaldık. Hizmetler sektöründeki fiyat artışlarını geri getirmek büyük zaman alıyor. Hedef yıl sonunda yüzde 28-29 oranında bekliyoruz. Enflasyondaki düşüşe göre faizlerde de düşüş bekleniyor. Konut ve ticari kredilerinde azalma başlandı. Temmuz ve Ağustos ayı enflasyonları önemli, piyasanın fonlanmaya ihtiyacı var.
Geçen yıl 5.8 milyar Lira Rekabet Kurulu ceza kesti. Bizim uyguladığımız cezalar ise; bu yılın ilk 6 ayında 288 bin firma denetlendi 50 bin firmaya bir buçuk milyar lira idari para cezası uygulandı.
Otomotiv sektöründe o kadar çok düzenleme yaptık ki. 2. El fiyatları asla birinci el fiyatları asla geçemeyecek. Bayiler galeriler distribütörler hakkında tedbirler aldık. 600 bin sıfır araç birden ortaya çıktı. Bireysel olarak yılda 3 araba satışını getirdik yılda daha önce 60-70 tane satanlar vardı. Yeni ÖTV zammından sonra gayri ahlaki uygulamalar da ortaya çıktı. Üstlerine gideceğiz.
Fiyat listelerini görünür şekilde bulundurma mevzuatını çıkarttık. Karekod uygulamasını da açtık. Dara uygulamasını getireceğiz. Yani 1 kilo olarak satılan ürünün darası kiloya dahil olacak. İnsanlar hangi lokantaya gidecekse menüsüne bakacak ve bütçesine göre yere gidecek. Sistem oturdu.
Suriye ile yüzyıllardır beraber yaşadık. Komşuluk ticaret lojistik alanlarında çok önemli bir ülke. 67 yıllık baas yönetimi çökertildi. 500 milyar dolarlık yeniden yapılanma için paraya ihtiyaç var. Günde 3 saat elektrik ile ayakta kalmaya çalışıyorlar. Bizim için Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması çok önemli. Ülkemizde 4 milyon Suriyeli vatandaş yaşıyor ekonomimize katkıda bulunuyorlar. Suriyenin yeniden imarına katkıda bulunma çabamız var. Enerji hatlarında kopukluklar var. Onları gideriyoruz. Azerbaycan hükümeti doğalgaz desteği verme sözü verdi. İsrail Suriye'yi ayaklandırmak istiyor. Salı günü Suriye Ekonomi Bakanı önce Ankara'da sonra İstanbul'da olacaklar. OSB'leri gezecekler. Projelerini anlatacaklar. Ekonomik ortak iş birliği anlaşması imzalayacağız." şeklinde konuştu.
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