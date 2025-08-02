Türkiye İhracat Seferberliği Samsun Zirvesi Turkuvaz Medya ev sahipliğinde gerçekleşti! Bakan Bolat duyurdu: Günlük 1,2 milyar dolar civarında ihracat yapıyoruz

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Sabah Gazetesi Reklam Genel Müdür Yardımcısı Sedat Acet (Foto: ahaber.com.tr)

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın açılış konuşmalarıyla başlayan zirve, T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın Türkiye'nin ihracat politikalarına dair yeni yaklaşımlarını ele aldığı özel oturumu ile devam etti. İhracat sektörünün dinamiklerine dair kapsamlı bir değerlendirme sunan bu oturum, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, Samsun Valisi Orhan Tavlı (Foto: ahaber.com.tr)

Konferansa AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile iş ve siyaset dünyasından kalabalık bir davetli katıldı.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem (Foto: ahaber.com.tr)

Konferansın açılış konuşmasını yapan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem "Bugün, ihracatın kalbinin attığı Samsun'da, Karadeniz'in bu kadim liman kentinde bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Millî Mücadele'nin başladığı bu şehir, şimdi ekonomik mücadelenin de ön saflarında yer alıyor. İhracata dayalı büyümenin, dış pazarlarda söz sahibi olmanın tam da merkezinde konumlanıyor. Samsun; stratejik limanıyla, gelişen lojistik altyapısıyla ve güçlü tarım-sanayi entegrasyonuyla sadece Karadeniz'in değil, Türkiye'nin ihracat kapısıdır. Bu şehir, Orta Karadeniz'in üretim üssü olmasının ötesinde, Karadeniz havzası ve Orta Asya'ya açılan önemli bir ticaret koridorudur. Bugün burada, bu potansiyelin nasıl daha ileriye taşınabileceğini hep birlikte konuşacağız.

Düzenlediğimiz Türkiye İhracat Zirveleri ile Anadolu'nun dört bir yanında üretim gücümüzü, küresel vizyonumuzu ve ihracat kabiliyetimizi konuşuyoruz. Çünkü biliyoruz ki büyüyen Türkiye'nin yolu, daha çok üreten, daha çok ihraç eden bir ekonomiden geçiyor. Bu sayede insanımıza iş-aş imkânı sunuyor, istihdamda Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırıyoruz. Küresel ekonomide kartlar yeniden dağıtılırken, Türkiye'nin ihracatla büyüyen, üreterek güçlenen bir ülke olması her zamankinden daha önemli.

Turkuvaz Medya olarak, ihracatın Türkiye ekonomisindeki stratejik rolünü önemsiyor; Anadolu'nun üretim gücünü, küresel vizyonla buluşturmaya katkı sağlamak için bu zirveleri gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar İstanbul'dan Gaziantep'e, Konya'dan Bursa'ya kadar düzenlediğimiz zirvelerle ihracatçımıza destek olmaya çalıştık. Dünyanın her yerine Türk ürünlerini ulaştıran ihracatçılarımızı birer kahraman olarak görüyor, onları bütün imkanlarımızla desteklemekten memnuniyet duyuyoruz.

Geçtiğimiz yıl ulaştığımız 260 milyar doları geçerek rekor kıran ihracat rakamlarını bu yıl çok daha yukarılara taşıyacağımıza olan inancımız tamdır. Bugün burada elbette sadece rakamları konuşmayacağız. Aynı zamanda yeni pazarları, yeni fırsatları ve sürdürülebilir büyümenin yol haritasını da masaya yatıracağız. Yeni pazarlar, yeşil dönüşüm, dijital ticaret ve sürdürülebilir kalkınma gibi başlıklarla ihracatımızın geleceğini birlikte şekillendireceğiz.

Zirvemizin Samsun'a, Karadeniz'e ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, katılımınız için hepinize tekrar teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan (Fotoğraf: ahaber.com.tr)

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun bugün ülkemizin gururlandığı rakamların açıklandığı yer oldu. İhracat rakamlarını artıran OSB'lerimizin artmasıyla ihracat rakamlarımızı 5 yıl içinde 2'ye katlayacağız. Kısa vadede 3 milyar dolar sonrasında da 5 milyar dolar hedefimiz var. Bu hedefe tüm paydaşlarımızla beraber ulaşacağız. Türkiye'mizi dünyadaki hak ettiği noktaya hep beraber ulaşacağız" dedi.

Vali Orhan Tavlı, "Karadeniz'in ve Kuzey Anadolu'nun incisi Samsun bir çok alanda aldığı yatırımlarla bölgenin cazibe merkezi oldu. ARGE merkezleri lojistik merkezleriyle limanlarıyla OSB'leriyle Karadeniz'in ve kuzey Anadolu'nun başkentidir. OSB'lerimizin altyapılarımızın güçlendirilmesi ve yeni OSBler için çalışmalarımız devam ediyor Makine Kimya Endüstrisininim 3 milyar lira yatırım yaptığı üretim alanı çalışmaları devam ediyor. Türkiye Yüzyılını Samsun Yüzyılı ile paralel götürmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

(Foto: ahaber.com.tr )

T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ise "Temmuz ayı verilerini açıklamak için Samsun'u özellikle tercih ettik. Samsun sessiz sakin ama güzel işler yapan şehir. 10 OSB si, sanayisi, limanı, medikal sektörü güçlü, savunma sanayisi güçlü limanları güçlü yükselen şehir Samsun bizim için büyük önem taşıyor. Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamını açıkladık. Yüzde 11'lik bir artışla 25 milyar doları açıkladık. Son bir yılın rakamı olarak 269.4 milyar dolar yıllık ihracata ulaştık. Yılda 3.1'lik artış oldu. 7 aylık verilere bakıldığında yüzde 5.2. Türkiye olarak yüzde 5'lik artışı korumaya devam edeceğiz. Dünyada ticaret savaşları var. Başta ABD olmak üzere gümrük duvarları koymaya başladıkları dönemde Avrupa'da durgunluk olduğu dönemde İsrail'in 22 aydır devam eden soykırımının devam ettiği dönemde Orta Doğu İran savaş rüzgarları yaşıyor. Belirsizlik ve sıkıntılı konjonktüre rağmen Avrupa Birliği'ne yüzde 8.5'luk bir artışımız oldu. Tüm gücümüzle hedefimiz bu rakamları artırmak. Cumhurbaşkanımızın bize koyduğu hedefe ulaşıyoruz. Her ay geçen yılın aynı ayından fazla ihracat yapmak istiyoruz. 7 ayın 6'sında bunu başardık. Bir tek Şubat ayında biraz sekteye uğradık.

1988 yılında aylık 1 milyar dolar yakalanmıştı şimdi günlük 1, 2 milyar dolar civarında ihracat yapıyoruz.

İthalatta da makul seviyelere ulaştık. Yılda 65-70 milyar dolar enerji ithalatımız var. Gabar ve Karadeniz doğal gazın da katkısı ile 65 – 70 milyar dolarlık üretim ile cari açığı aşağıya çekmiş olacağız. 25 ila 30 milyar dolar arasında altın ithalatımız oluyor. 90 ila 95 milyar bandında ithalatımız var.

İlk 7 ay 56 milyar dolar dış ticaret açığımız var. Bu yıl Temmuz'da yüzde 12 azaldı. Şu anda dış ticaret açığımız 88 milyar dolarlarda. Hedefimiz 30 milyar dolarlarda dış ticaret açığımızı tutmak. İthalatta 7 ayda yüzde 6. 9 artış oldu. Yıllık ihracatta 3. 1 ithalatta ise yüzde 4.1 artış var. Hedefimiz 390 milyar dolar mal ve hizmet ihracatını yakalamak. Şu an gidişat 395 milyar dolarları bulacağız gibi görünüyor. İhracatımızın yüzde 94'ü sanayi ürünleri. 196 bin kıymetli kahraman ihracatçı ailesiyle hedeflerimize ulaşacağız. Döviz krizi olmaması için ihracat rakamlarına mahkumuz.

Giyim sektöründe bir miktar kriz var. İlk 7 ayda 710 milyon dolarlık bir azalma var. Ama son 2 ayda azalma trendi azalıyor. Sonbaharla beraber bu sektörde de normale döneceğiz.

Petrol fiyatları düştüğünde ithalat fiyatlarımız da artıyor. Kimyevi ürünlerinde demir çelikte otomotivde büyük artışlarımız oldu.