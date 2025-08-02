Tarihi ihracat rekoru kırıldı! Bakan Bolat açıkladı: Tam 25 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Dış Ticaret Rakamları Basın Açıklaması programında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bolat'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

"Küresel ekonomide kırılganlıklar devam ederken, ticaret savaşları bütün şiddetiyle devam ederken, Temmuz 2025 efsane bir ay oldu. Bir çok alanda rekorlar kırıldı.

Tarihimizin en yüksek aylık mal ihracat rekorunu Temmuz'da kırdık. Tarihimizin en yüksek Temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık. Son bir yıllık toplamda tarihimizin en yüksek mal ihracatına ulaştık. Aylık ithalat hızında bir yavaşlama yaşandı.

Dış ticaret açığı hazirana kıyasla oldukça azaldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yükseldi. Tüm zamanların en yüksek aylık mal ihracatı 25 milyar dolar. Bir yıl önce bu 22,5 milyar dolardı.

Haziran ayında Kurban Bayramı etkisiyle ihracat 20,5 milyar dolardı. 2025 yılının ilk 7 ayının 6'sında ihracatımı arttırmış olduk.

Önceki rekorlara bakarsak Haziran 2022, Mart 2023, Mayıs 2024... 14 ay önce 24 milyar dolara ilk defa ulaşmıştık. Temmuz 2025 artık 25 milyar dolara ulaştık. Bundan sonraki hedefimiz aylık 26 milyar doları yakalamak. Temmuz ayında ithalatın artış hızı da yavaşladı.