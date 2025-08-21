"Marketlerde Cumhur Reyonu dönemi başlıyor" haberi yalanlandı

Konuya ilişkin resmi açıklama geldi (X)

Buna rağmen ana muhalefet partisi temsilcilerinin, bir gazete yazısında dile getirilen bu öneriyi hükümet tarafından açıklanmış resmî bir proje gibi sunması ve bunun üzerinden siyasi değerlendirmeler yapması, maksatlı bir tutumun göstergesidir. Bu temelsiz iddialardan hareketle yapılan "Cumhur Reyonu mu, Ayrım Reyonu mu?" şeklindeki açıklamalar, gerçekle hiçbir ilgisi bulunmayan, toplumda kutuplaşma üretmeyi hedefleyen, asılsız ve mesnetsiz bir kara propaganda girişimidir. Hükümetin veya ilgili kurumların gündeminde "Cumhur Reyonu" adıyla herhangi bir proje bulunmamaktadır.

Bir gazete köşe yazısında yer alan öneriyi, devlet politikasıymış gibi sunarak siyasi polemik üretmek, kamuoyunu yanıltmak ve dezenformasyona zemin hazırlamaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarımız, milletimize hizmet anlayışıyla faaliyet göstermektedir. Vatandaşlarımızın doğru bilgiye yalnızca resmî kurumların açıklamaları üzerinden ulaşması büyük önem taşımaktadır."