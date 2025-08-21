"Marketlerde Cumhur Reyonu dönemi başlıyor" haberi yalanlandı
Bugün bazı medya kuruluşlarında çıkan “Marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak, ürünler devlet tarafından temin edilecek ve fiyatlar sabit olacak” iddiası, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.
Bazı yayın organlarında bugün yayınlanan "Marketlerde Cumhur Reyonu dönemi başlayacak. Ürünler doğrudan devlet tarafından sağlanacak. Fiyatlar Türkiye genelinde sabit ve devlet etiketli olacak." haberi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bir gazetede "Türkiye genelinde süpermarketlerde 'Cumhur Reyonu' kurulması" yönünde öneri olarak gündeme getirilen konu, sosyal medya mecralarında çarpıtılarak "süpermarketlerde 'Cumhur Reyonu' kurulacak, ürünleri devlet sağlayacak" şeklinde servis edilmiştir.
Bu iddialar, gerçeği yansıtmamakta; herhangi bir kamu politikasını ifade etmemektedir. Manipülatif sosyal medya paylaşımlarından yola çıkarak kamu kurumlarını hedef alan siyasi açıklamalar ise açıkça dezenformasyon niteliği taşımaktadır. Bahse konu "Cumhur Reyonu" ifadesi, bir devlet politikasını değil; yalnızca bir gazetede dile getirilen fikir düzeyindeki bir öneriyi ifade etmektedir. Söz konusu öneri, resmî kurumlar tarafından benimsenmiş ya da hayata geçirilmesi yönünde herhangi bir karar alınmış bir uygulama değildir.
Buna rağmen ana muhalefet partisi temsilcilerinin, bir gazete yazısında dile getirilen bu öneriyi hükümet tarafından açıklanmış resmî bir proje gibi sunması ve bunun üzerinden siyasi değerlendirmeler yapması, maksatlı bir tutumun göstergesidir. Bu temelsiz iddialardan hareketle yapılan "Cumhur Reyonu mu, Ayrım Reyonu mu?" şeklindeki açıklamalar, gerçekle hiçbir ilgisi bulunmayan, toplumda kutuplaşma üretmeyi hedefleyen, asılsız ve mesnetsiz bir kara propaganda girişimidir. Hükümetin veya ilgili kurumların gündeminde "Cumhur Reyonu" adıyla herhangi bir proje bulunmamaktadır.
Bir gazete köşe yazısında yer alan öneriyi, devlet politikasıymış gibi sunarak siyasi polemik üretmek, kamuoyunu yanıltmak ve dezenformasyona zemin hazırlamaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarımız, milletimize hizmet anlayışıyla faaliyet göstermektedir. Vatandaşlarımızın doğru bilgiye yalnızca resmî kurumların açıklamaları üzerinden ulaşması büyük önem taşımaktadır."
