Gıda enflasyonuna karşı yeni hamle! Marketlerde "Cumhur Reyonu" dönemi başlıyor
Türkiye’de yıllık gıda enflasyonu tüketicilerin alım gücünü belli ürünlerde zorlarken, fiyatları düşürmeye yönelik yeni adımlar gündemde. Bu kapsamda öne çıkan Cumhur Reyonu Projesi, zincir marketlerde devlet destekli ucuz ürün köşeleri kurulmasını öngörüyor. İşte projenin detayları...
Son dönemde gıda enflasyonuna karşı ürün fiyatlarını düşürmeye yönelik yeni yöntemler gündeme geliyor. Bu mücadelede etkili bir çözüm olarak Cumhur Reyonu Projesi öne çıkacak.
TÜM İLLERDE TEK FİYAT OLACAK
Yeni model, Türkiye genelinde 55 binden fazla şubeye sahip zincir marketlerde belirli ürünler için daha düşük fiyatlı bir alan oluşturarak, temel gıda maddelerinin erişilebilirliğini artırmayı amaçlıyor. Proje kapsamında her marketin yüzde 10-15'lik kısmında Cumhur Reyonu köşesi açılacak. Ürünler doğrudan devlet tarafından sağlanacak. Fiyatlar Türkiye genelinde sabit ve devlet etiketli olacak. Satışı market kasaları yapacak, devlet denetim elemanı kontrol edecek. Marketlere sembolik işletme karı verilecek.
MALİYETİNE YAKIN FİYATLARDA SATILACAK
Bu proje çerçevesinde büyükşehirlerde ve bölgelerde devlet depoları kurulacak. Market köşeleri, pazar esnafı ve yemek fabrikaları devletin açtığı depolardan ürün alacak. Tüm ürünler tek merkezden dağıtılacak. Aracı zinciri ortadan kalkacak. Ürünler maliyetine yakın fiyatla satılacak. Gerekirse devlet sübvansiyonu ile fiyatlar düşürülecek. Özel marketler de fiyatlarını aşağı çekmek zorunda kalacak. Dar gelirli vatandaşın gıda güvenliği güçlenecek. Yemek fabrikaları ve pazarcılar ucuz ürünle halka hizmet verecek. Devlet piyasada 'altıncı büyük market' rolü üstlenecek.
HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSAYACAK?
Ucuz reyon ürünlerinin daha ucuz olması için devlet sübvansiyonu verilmesi, uygulamanın yaygınlaşması ve gönüllü uyumun artırılması amacıyla da şirketlere özel teşvikler sunulması gerekiyor. Türkiye'nin hemen her yerinde geniş şube ağı olan zincir marketlerin uygulamaya dahil edilmesi sayesinde, vatandaşların en çok tükettiği un, şeker, yağ, bakliyat ve temel sebze-meyve gibi 100-150 temel üründe fiyat istikrarı sağlanabilecek. Eczane örneğinde olduğu gibi ülke çapında tek fiyat uygulanacak. Modelin hayata geçmesiyle, Türkiye İstatistik Kurumu sepetinde yüzde 24,97 gibi büyük bir paya sahip olan gıda grubundaki fiyat artışlarının dizginlenmesi hedefleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Her gece aynı saatte uyanıyorsanız dikkat! Uzmanlar sebebini açıkladı
- Şampiyonlar Ligi kura çekim takvimi 2025-2026 | Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray’ın muhtemel rakipleri
- İŞKUR TYP kura sonuçları e-Devlet TC ile sorgulama | TYP kurası il il ASİL-YEDEK isim listesi: Bilecik, Ordu, Sinop...
- Can Borcu yeni sezon ne zaman? ATV’nin fenomen dizisi Can Borcu’na sürpriz isimler dahil oldu!
- Ulaşım zorlukları, politik engeller: Dünyanın en az ziyaret edilen 7 cennet ülkesi!
- Lausanne Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Lausanne Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Kadınlarda Alzheimer riski nasıl düşer? Omega-3 yağ asitlerinin şaşırtıcı etkisi
- En ucuz sıfır araba fiyatları Ağustos 2025 listesi yayımlandı! Bu modeller çok satıyor
- Rebiülevvel Ayı naşlıyor: Mevlid Kandili ne zaman? Rebiülevvel Ayı 2025’te bu ayın kaçında başlayacak?
- 29 Ağustos yarım gün mü, 30 Ağustos tatil mi? Zafer Bayramı kaç gün sürecek?
- TEV bursu başvuruları ne zaman, şartları neler? 2025-2026 TEV burs miktarı ne kadar, kaç TL?
- İstanbul’da 24 saatte sıcaklık pik yapacak! Poyraz nemle birleşiyor: Meteoroloji gün gün paylaştı! Serin hava o tarihten itibaren...