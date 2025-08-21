13 ay sonra Borsa İstanbul'da tarihi zirve! En yüksek seviyeye çıktı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,55'lik yükselişle başlarken tarihinin en yüksek seviyesi olan 11 bin 278 puanı aşarak rekor kırdı. Ekonomist Belgin Maviş A Haber'de borsadaki son durumu değerlendirirken borsanın yükselişinin nedenlerini sıraladı. İşte detaylar...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, tarihinin en yüksek seviyesi olan 11.263,83 puanı gördü. Dün yine 11 bin puanın üzerine çıkan Borsa İstanbul, 23 Temmuz 2024'den itibaren en yüksek seviyeyi gördü. Böylece dün akşamki rekorunu geride bırakarak zirveye çıktı.
BANKACILIK ENDEKSİ DEĞER KAZANDI
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,58 değer kazanarak 11.134,73 puandan tamamladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 61,25 puan ve yüzde 0,55 artışla 11.195,98 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 0,55 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,37 ile tekstil deri, tek kaybettiren ise yüzde 0,07 ile madencilik oldu.
DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ BELLİ OLDU
Küresel piyasalarda, bugün ABD'de başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlar yatırımcıların odağına yerleşti.
Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 seviyelerinin direnç, 11.100 ve 11.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
BORSANIN YÜKSELİŞİNİN FAKTÖRLERİ
Ekonomist Belgin Maviş A Haber'de borsadaki son durumu değerlendirdi:
"Yeni halka arzlarla birlikte derinliği artan bir Borsa İstanbul var. Farklı sektörlerin de borsaya olan ilgisi söz konusu. Son dönemde Türkiye'nin dış siyasette güvenilir ülke, garantör ülke ya da sözü dinlenen ülke noktasındaki ilerleyişi yükselişte oldukça önemli.
Dış siyasetteki başarılı hamleler içeride yaşanan barış süreci ve bununla birlikte Türkiye'nin şu anda dünyanın gündeminde olan Rusya-Ukrayna savaşındaki dengeleyici unsur olması bunun yanında tahıl koridoru ile başlayan süreçte yine aktif rol alması önemli konular."
FAİZ İNDİRİMİ VE DOVİZ SATIŞI BORSAYI DESTEKLEDİ
"Borsadaki pozitif görünüşe enflasyonla olan mücadele, dış siyaset ve içerideki barış süreci önemli katkılar sağladı. Gelişmekte olan ülke piyasaları gözünde bakacak olursak; içeriye para girişinin olması bir diğer önemli unsurdur.
Merkez Bankası'nın faiz indirimleri başlayan süreçte mevduat tarafından çıkan paranın dövizdeki satıcılı seyir Borsa İstanbul cephesinin destekledi."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Her gece aynı saatte uyanıyorsanız dikkat! Uzmanlar sebebini açıkladı
- Şampiyonlar Ligi kura çekim takvimi 2025-2026 | Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray’ın muhtemel rakipleri
- İŞKUR TYP kura sonuçları e-Devlet TC ile sorgulama | TYP kurası il il ASİL-YEDEK isim listesi: Bilecik, Ordu, Sinop...
- Can Borcu yeni sezon ne zaman? ATV’nin fenomen dizisi Can Borcu’na sürpriz isimler dahil oldu!
- Ulaşım zorlukları, politik engeller: Dünyanın en az ziyaret edilen 7 cennet ülkesi!
- Lausanne Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Lausanne Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Kadınlarda Alzheimer riski nasıl düşer? Omega-3 yağ asitlerinin şaşırtıcı etkisi
- En ucuz sıfır araba fiyatları Ağustos 2025 listesi yayımlandı! Bu modeller çok satıyor
- Rebiülevvel Ayı naşlıyor: Mevlid Kandili ne zaman? Rebiülevvel Ayı 2025’te bu ayın kaçında başlayacak?
- 29 Ağustos yarım gün mü, 30 Ağustos tatil mi? Zafer Bayramı kaç gün sürecek?
- TEV bursu başvuruları ne zaman, şartları neler? 2025-2026 TEV burs miktarı ne kadar, kaç TL?
- İstanbul’da 24 saatte sıcaklık pik yapacak! Poyraz nemle birleşiyor: Meteoroloji gün gün paylaştı! Serin hava o tarihten itibaren...