13 ay sonra Borsa İstanbul’da tarihi zirve! En yüksek seviyeye çıktı

Borsa İstanbul tarihi bir rekor kırdı (AA)

DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ BELLİ OLDU

Küresel piyasalarda, bugün ABD'de başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlar yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 seviyelerinin direnç, 11.100 ve 11.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

BORSANIN YÜKSELİŞİNİN FAKTÖRLERİ

Ekonomist Belgin Maviş A Haber'de borsadaki son durumu değerlendirdi:

"Yeni halka arzlarla birlikte derinliği artan bir Borsa İstanbul var. Farklı sektörlerin de borsaya olan ilgisi söz konusu. Son dönemde Türkiye'nin dış siyasette güvenilir ülke, garantör ülke ya da sözü dinlenen ülke noktasındaki ilerleyişi yükselişte oldukça önemli.

Dış siyasetteki başarılı hamleler içeride yaşanan barış süreci ve bununla birlikte Türkiye'nin şu anda dünyanın gündeminde olan Rusya-Ukrayna savaşındaki dengeleyici unsur olması bunun yanında tahıl koridoru ile başlayan süreçte yine aktif rol alması önemli konular."