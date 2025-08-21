21 Ağustos 2025, Perşembe
Haberler Ekonomi Haberleri 13 ay sonra Borsa İstanbul'da tarihi zirve! En yüksek seviyeye çıktı

13 ay sonra Borsa İstanbul'da tarihi zirve! En yüksek seviyeye çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2025 11:12 Güncelleme: 21.08.2025 11:46
ABONE OL
13 ay sonra Borsa İstanbul’da tarihi zirve! En yüksek seviyeye çıktı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,55'lik yükselişle başlarken tarihinin en yüksek seviyesi olan 11 bin 278 puanı aşarak rekor kırdı. Ekonomist Belgin Maviş A Haber'de borsadaki son durumu değerlendirirken borsanın yükselişinin nedenlerini sıraladı. İşte detaylar...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, tarihinin en yüksek seviyesi olan 11.263,83 puanı gördü. Dün yine 11 bin puanın üzerine çıkan Borsa İstanbul, 23 Temmuz 2024'den itibaren en yüksek seviyeyi gördü. Böylece dün akşamki rekorunu geride bırakarak zirveye çıktı.

BORSA İSTANBUL'DAN TARİHİ REKOR!

BANKACILIK ENDEKSİ DEĞER KAZANDI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,58 değer kazanarak 11.134,73 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 61,25 puan ve yüzde 0,55 artışla 11.195,98 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 0,55 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,37 ile tekstil deri, tek kaybettiren ise yüzde 0,07 ile madencilik oldu.

Borsa İstanbul tarihi bir rekor kırdı (AA)Borsa İstanbul tarihi bir rekor kırdı (AA)

DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ BELLİ OLDU

Küresel piyasalarda, bugün ABD'de başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlar yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 seviyelerinin direnç, 11.100 ve 11.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

BORSANIN YÜKSELİŞİNİN FAKTÖRLERİ

Ekonomist Belgin Maviş A Haber'de borsadaki son durumu değerlendirdi:

"Yeni halka arzlarla birlikte derinliği artan bir Borsa İstanbul var. Farklı sektörlerin de borsaya olan ilgisi söz konusu. Son dönemde Türkiye'nin dış siyasette güvenilir ülke, garantör ülke ya da sözü dinlenen ülke noktasındaki ilerleyişi yükselişte oldukça önemli.
Dış siyasetteki başarılı hamleler içeride yaşanan barış süreci ve bununla birlikte Türkiye'nin şu anda dünyanın gündeminde olan Rusya-Ukrayna savaşındaki dengeleyici unsur olması bunun yanında tahıl koridoru ile başlayan süreçte yine aktif rol alması önemli konular."

13 ay sonra Borsa İstanbul’da tarihi zirve! En yüksek seviyeye çıktı

FAİZ İNDİRİMİ VE DOVİZ SATIŞI BORSAYI DESTEKLEDİ

"Borsadaki pozitif görünüşe enflasyonla olan mücadele, dış siyaset ve içerideki barış süreci önemli katkılar sağladı. Gelişmekte olan ülke piyasaları gözünde bakacak olursak; içeriye para girişinin olması bir diğer önemli unsurdur.

Merkez Bankası'nın faiz indirimleri başlayan süreçte mevduat tarafından çıkan paranın dövizdeki satıcılı seyir Borsa İstanbul cephesinin destekledi."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
13 ay sonra Borsa İstanbul’da tarihi zirve! En yüksek seviyeye çıktı 13 ay sonra Borsa İstanbul’da tarihi zirve! En yüksek seviyeye çıktı 13 ay sonra Borsa İstanbul’da tarihi zirve! En yüksek seviyeye çıktı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör