TCMB’den para politikası analizi: Çıpalama iyileşiyor

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"ÇIPALANMA İYİLEŞİYOR"

Enflasyon beklentilerinin çıpalanmasının fiyat istikrarının ön koşulları arasında yer aldığı belirtilen analizde, "Beklentilerin çıpalandığı bir ortamda enflasyon beklentileri merkez bankalarının enflasyon hedefine yakınsarken, beklentilerin zaman içindeki oynaklığı düşer ve anket katılımcıları arasındaki farklı beklentiler birbirine yakınlaşır. TCMB ileriye dönük tahmin patikasını oluştururken beklentilerin seviyesinin yanında bu kriterleri de dikkate almakta ve parasal duruşunu belirlemektedir. Bu yazıda, Türkiye'deki piyasa katılımcıları, firmalar ve hanehalkı kesimlerinin enflasyon beklentilerinden yararlanarak, enflasyon beklentilerinin çıpalanmasına yönelik bulgularımızı paylaşıyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Çıpalamayı ölçebilmek amacıyla, ilk olarak, Piyasa Katılımcıları Anketi'nde (PKA) yer alan 12 aylık enflasyon beklentilerinin TCMB enflasyon tahminlerinden hareketli sapmasının hesaplandığı bildirilen analizde, daha sonra, bu beklentilerin zaman içerisinde oluşan oynaklığı ve anket katılımcıları arasındaki beklenti farklılaşmasının ölçüldüğü aktarıldı.

Analizde, "Son adımda, birbirinden farklı bilgiler sunan bu çıpalama ölçütlerini bir arada değerlendirmek amacıyla bileşik bir gösterge türetiyoruz. Ek olarak, İktisadi Yönelim Anketi (İYA) ve Tüketici Eğilim Anketi (TEA) verilerini kullanarak firmalar ve hanehalkı kesimleri için de oluşturduğumuz bileşik göstergeyi hesaplıyoruz." ifadelerine yer verildi.