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Enerji koridoru Türkiye! Rus gazına alternatif kaynak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.01.2025 07:47
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Enerji koridoru Türkiye! Rus gazına alternatif kaynak

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde 'Enerjide tam bağımsızlık' idealiyle başlattığı atılım sayesinde bugün Türkiye enerji satrancında kilit ülke konumuna yükseldi. Katar-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı, Silivri Depolama Tesisi, Libya ve Doğu Akdeniz'deki enerji arama çalışmaları, Türkiye'nin enerji vizyonunun temel taşlarını oluşturuyor.

Dünyanın önde gelen enerji şirketlerinden biri olan BP (British Petroleum) tarafından sağlanan verilere göre, Katar'dan Avrupa'ya doğal gaz taşımayı hedefleyen Katar-Türkiye Doğal Gaz boru hattı projesi, enerji arz güvenliği açısından kritik bir öneme sahip.

Türkiye Avrupa için enerji koridoru oluyor (AHABER ARŞİV)Türkiye Avrupa için enerji koridoru oluyor (AHABER ARŞİV)

Sabah'ın haberine göre İlk olarak 2009-2010 yıllarında gündeme gelen proje, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın izin vermemesiyle askıya alınmıştı. Ancak Aralık 2024'te Suriye'deki dengelerin değişmesi ve Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte, proje yeniden masaya yatırıldı.

Türkiye, bu boru hattıyla Avrupa'ya enerji tedarikinde kilit bir transit ülke konumuna gelerek Rus gazına alternatif bir kaynak sunmayı hedefliyor.

Türkiye Avrupa için enerji koridoru oluyor (AHABER ARŞİV)Türkiye Avrupa için enerji koridoru oluyor (AHABER ARŞİV)

TÜRKİYE'NİN ENERJİ DEPOSU

Türkiye'nin enerji altyapısındaki en büyük yatırımlardan biri olan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi, 3,2 milyar metreküp kapasiteye ulaştı. BP'nin enerji sektörüne yönelik raporlarında da vurgulanan Türk altyapı yatırımları, enerji arz güvenliğini sağlarken Türkiye'nin bölgedeki önemini artırıyor.

Türkiye Avrupa için enerji koridoru oluyor (AHABER ARŞİV)Türkiye Avrupa için enerji koridoru oluyor (AHABER ARŞİV)

Günlük 75 milyon metreküp üretim kapasitesine sahip tesis, dışa bağımlılığı azaltmada kritik bir görev üstleniyor. Libya açıklarında yapılan enerji arama çalışmaları ise Türkiye'ye ekonomik açıdan büyük fırsatlar oluşturuyor.

Libya'nın zengin petrol ve doğal gaz rezervleri, Türk şirketleri için yeni iş birliği imkanları sunarken, aynı zamanda Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefini güçlendiriyor.

Berat Albayrak Türkiye'nin enerji filosunun ilk sondaj gemisi Fatih (AA)Berat Albayrak Türkiye'nin enerji filosunun ilk sondaj gemisi Fatih (AA)

BUGÜNE NASIL GELİNDİ?

Türkiye Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde 'Milli Enerji ve Maden Politikası'yla yeni bir stratejik vizyon ortaya koydu. O tarihten sonra hiçbir jeopolitik krizden etkilenmeden her türlü talebi karşılayabilecek altyapı kurulmaya başlandı. İşte adım adım yapılanlar.

Marmara Ereğlisi LNG terminaliMarmara Ereğlisi LNG terminali

1. MARMARA EREĞLİSİ LNG TERMİNALİ

LNG ithalatına başlanılmasıyla birlikte alınan gaz için hem baz yük tesisi olarak kullanılmak hem de istenildiğinde pik düşürücü olarak devreye sokulmak üzere 1994 yılında işletmeye açılan Marmara Ereğlisi LNG Terminali'nin kapasitesi artırıldı. Yapılan yatırım ile tesisin gazlaştırma kapasitesi günlük 18 milyon metreküpten, 37 milyon metreküpe çıkarıldı. İskele genişletme çalışmaları yapılarak dünyadaki en büyük gemilerin bile hizmet verebileceği altyapı oluşturuldu. Marmara Ereğlisi LNG Terminali toplam 255 bin metreküp depolama kapasitesine sahip ve son dönemde iki kat artışla günlük 37 milyon metreküpü bulan LNG'yi gazlaştırarak iletim sistemine aktarabiliyor. Ülkemizin gaz ihtiyacının önemli bölümü karşılanıyor.

Dünyanın en büyük FSRU gemisi BOTAŞ'taDünyanın en büyük FSRU gemisi BOTAŞ'ta

2.FSRU

Türkiye'deki enerji arz güvenliğindeki kritik yapı taşlarından biri de FSRU oldu. Hatay Dörtyol'da dünyanın en büyük FSRU ve LNG gemilerinin yanaşacağı bir iskele inşa edildi. 2017'de ilk FSRU gemisi faaliyete başladı. 2018'de işletmeye alınan Dörtyol FSRU Terminali, FSRU gemileri ile boru hatlarına bağlı kalmadan farklı kaynak, ülke ya da spot piyasalardan gaz tedarikine imkân sağlıyor. Milli FSRU gemisi Ertuğrul Gazi, 110 milyon metreküp doğalgaz depolama kapasitesi ile dünyada kapasitesi en yüksek gemilerin başında geliyor. Ayrıca 28 milyon metreküplük günlük gazlaştırma kapasitesi ile öne çıkıyor. O dönemde 6 ay gibi rekor sürede tamamlanan ilk FSRU liman tesisi 2017'de İzmir Aliağa'da devreye alındı. Aynı bölgede Egegaz Terminali'nin de kapasitesi artırıldı. Üçüncü FSRU Saros'ta geliştirildi.

Doğal gaz boru hattıDoğal gaz boru hattı

3. GAZ DEPOLAMA TESİSLERİ

O dönemde çizilen hedeflerden biri de 2023 yılına kadar doğal gaz depolama kapasitesini 10 milyar metreküpe çıkarmaktı. Bu kapsamda Silivri Depolama Tesisi'nin kapasitesinin 2.7 milyar metreküpten 4.6 milyar metreküpe, Tuz Gölü Depolama Tesisi'nin kapasitesinin ise 700 milyon metreküpten 5.4 milyar metreküpe çıkaracak plan devreye alındı. İki tesisin de günlük gaz verme kapasitesinin de artırılması planlandı. Bugün Silivri'deki tesis Tesis günlük 45 milyon metreküp enjeksiyon ve 75 milyon metreküp geri üretim kapasitesine sahip. Ülkemizin en yoğun tüketim döneminde bile talebin 4'te 1'ini tek başına karşılayabiliyor. Tuz Gölü tesisi 1.2 milyar metreküp çalışma gazı kapasitesine ulaştı.

Türkiye'nin doğal gaz depolama alanı (AA)Türkiye'nin doğal gaz depolama alanı (AA)

4. BORU HATLARI

Azeri doğa lgazını, Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan TANAP 2018'de açıldı. Boru hattıyla Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz 2 doğalgaz sahası ve Hazar Denizi'nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gaz öncelikle Türkiye'ye, ardından Avrupa'ya taşınıyor. Hat, Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 12'sini tek başına karşılıyor. 2016'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan hükümetlerarası anlaşmayla Türk Akım projesi de devreye alındı.

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