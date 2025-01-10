10 Ocak 2025, Cuma
Haberler Ekonomi Haberleri EPDK'dan 54 şirkete lisans

EPDK'dan 54 şirkete lisans

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.01.2025 08:48
ABONE OL
EPDK’dan 54 şirkete lisans

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 54 şirkete lisans verdi, 2 şirketin lisans süresini uzattı, 8 şirketin lisansını sonlandırdı.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 24 şirkete tedarik lisansı, 16 şirkete üretim lisansı, 2 şirkete OSB dağıtım lisansı verildi. Aynı piyasada 8 şirketin üretim lisansı sona erdirildi.

Ayrıca, 6 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında 1 şirkete LPG depolama lisansı, 1 şirkete LPG dağıtıcı lisansı verildi, petrol piyasasında faaliyet gösteren 2 şirkete madeni yağ lisansı, 2 şirkete de ihrakiye teslimi lisansı verildi. Petrol piyasasında 2 şirketin lisans süresi uzatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
EPDK’dan 54 şirkete lisans EPDK’dan 54 şirkete lisans EPDK’dan 54 şirkete lisans
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör