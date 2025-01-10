EPDK’dan 54 şirkete lisans

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, elektrik piyasasında 24 şirkete tedarik lisansı, 16 şirkete üretim lisansı, 2 şirkete OSB dağıtım lisansı verildi. Aynı piyasada 8 şirketin üretim lisansı sona erdirildi.



Ayrıca, 6 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.



Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında 1 şirkete LPG depolama lisansı, 1 şirkete LPG dağıtıcı lisansı verildi, petrol piyasasında faaliyet gösteren 2 şirkete madeni yağ lisansı, 2 şirkete de ihrakiye teslimi lisansı verildi. Petrol piyasasında 2 şirketin lisans süresi uzatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN