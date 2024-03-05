Doğal gaz iki ay daha devletten! Karadeniz gazı evlerimizde! Berat Albayrak döneminde atılan adımlar meyvesini veriyor...
Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde attığı adımlar meyvesini verirken o dönemde Türkiye ilk kez sondaj gemisi sahibi oldu. Bu gemilerden biri olan Fatih'in Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz 10 aydır vatandaşın evlerini ısıtıyor. Başkan Erdoğan'ın Nisan 2023'de müjdelediği 25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulamasının 1 Mayıs 2024'e kadar sürmesi bekleniyor. İşte detaylar...
10 AYDIR 25 METREKÜP DOĞALGAZ ÜCRETSİZ KULLANILIYOR
Başkan Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük doğalgazın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde karaya çıkarılması töreninde yaptığı açıklamada konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca doğalgaz ücreti alınmayacağı ve 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olacağına dair müjde vermişti.
Bu kapsamda 19.7 milyon abone Nisan 2023'te doğalgaz faturası ödemezken, o tarihten bu yana da her ay 25 metreküp doğalgazı ücretsiz kullandı.
6.4 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ ÜCRETSİZ
Geçen yaz ayları süresince vatandaşın tüketimi 25 metreküpün altında kaldığı için milyonlarca haneye fatura çıkarılmadı. Karadeniz gazı kapsamında toplam 6.4 milyar metreküp doğalgaz vatandaşlara ücretsiz olarak sunulmuş olacak.
1 MAYIS 2024'E KADAR ÜCRETSİZ
Karadeniz gazında ücretsiz 25 metreküp doğalgaz uygulaması 1 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek.
Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.13 TL olduğu düşünüldüğünde 1 Mayıs 2024'e kadar konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olması ile faturalardan aylık 153.25 TL alınmayacak. Yani vatandaşlar iki ay daha 25 metreküp doğalgazı ücretsiz olarak kullanmaya devam edecek.
Devlet ücretsiz doğalgaz çalışması kapsamında vatandaşın faturalarına Mayıs 2024'e kadar toplamda 43 milyar TL'lik katkıda bulunmuş olacak.
EKONOMİYE 10 MİLYAR TL KATKI
Öte yandan Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgazın Eylül 2023'te karaya çıkarılmasının üzerinden yaklaşık 6 ay geçerken bu süreçte 550 milyon metreküp yerli doğalgaz üretildi.
Üretilen doğalgaz ekonomiye yalnızca 6 ayda 10 milyar TL gibi rekor bir katkıda bulundu. Şu anda sahada günlük yaklaşık 3.5 milyon metreküp doğalgaz üretilirken, hedef doğalgaz üretiminin bu yıl sonuna doğru günlük 10 milyon metreküpe çıkarılması.
2002'DE ASGARİ ÜCRETİN 4'TE 1'İ DOĞALGAZA GİDİYORDU
Hükümetin enerji politikalarında vatandaşın cebini düşünen uygulamaları sayesinde tüm dünyada enerji fiyatları artmasına rağmen Türkiye'de faturalar günden güne düşüş gösterdi.
Eylül 2022'den bu yana konutlarda doğalgaza zam yapılmazken, bu süreçte Avrupa'da doğalgaz fiyatları yaklaşık 3 kat arttı.
BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE İLK KEZ TEK HANEYE DÜŞTÜ
Konutların ortalama tüketimi baz alınarak doğalgazda 100 metreküp üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 1 Ocak 2002'de net asgari ücret 164,6 lirayken, 100 metreküplük doğalgaz 42,1 liraydı. Buna göre, 2002'de doğalgazın asgari ücret içindeki payı da yüzde 25,6 idi. 2016 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın başlattığı çalışmalarla bu rakam ilk kez tek haneye düşerek yüzde 9.2'ye geriledi.
Asgari ücretin 17 bin 2 lira olduğu 2024 Mart ayında ise metreküpü 6.12 liradan 100 metreküp doğalgazın asgari ücret içindeki payı 612 lira ile yüzde 3.4'e geriledi. Böylece, doğalgazın asgari ücret pastasındaki payı, son 22 yılın en düşük seviyesine inmiş oldu.
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