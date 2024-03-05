Doğal gaz iki ay daha devletten! Karadeniz gazı evlerimizde! Berat Albayrak döneminde atılan adımlar meyvesini veriyor...

Eylül 2022'den bu yana konutlarda doğalgaza zam yapılmazken, bu süreçte Avrupa'da doğalgaz fiyatları yaklaşık 3 kat arttı.

BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE İLK KEZ TEK HANEYE DÜŞTÜ

Konutların ortalama tüketimi baz alınarak doğalgazda 100 metreküp üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 1 Ocak 2002'de net asgari ücret 164,6 lirayken, 100 metreküplük doğalgaz 42,1 liraydı. Buna göre, 2002'de doğalgazın asgari ücret içindeki payı da yüzde 25,6 idi. 2016 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın başlattığı çalışmalarla bu rakam ilk kez tek haneye düşerek yüzde 9.2'ye geriledi.