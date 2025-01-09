Merkez Bankası rezervleri 155 milyar doları aştı | 3 Ocak 2025 rezerv miktarı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri geride kalan haftada 2 milyar 876 milyon dolar artış gösterdi.

TCMB haftalık verilerine göre, 3 Ocak itibarıyla toplam rezervler 155 milyar 57 milyon dolardan, 157 milyar 933 milyon dolara yükseldi.

Brüt rezervler 90 milyar 738 milyon dolardan 92 milyar 588 milyon dolara, altın rezervleri 64 milyar 319 milyon dolardan 65 milyar 345 milyon dolara çıktı.

Bir önceki hafta 63 milyar 736 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 3 milyar 936 milyon dolar artarak 67 milyar 672 milyon dolara çıktı.