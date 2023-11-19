Berat Albayrak’ın adımları öncü oldu! Milli Enerji Politikası meyvelerini veriyor | Enerjide dönüşümün miladı: 2016





DOĞALGAZ VE PETROL ARAMACILIĞINDA ÇAĞ ATLANDI



Bayraktar, 2016'dan sonra doğal gaz ve petrol aramacılığında farklı bir faza geçtiklerini belirterek, strateji kapsamında, ülkenin denizlerinde kendi sondaj gemileriyle aramaları yapmasının öncelikli konu olduğunu aktardı. "O dönemde sayın Cumhurbaşkanımız çok ciddi bir siyasi irade ortaya koydu. O dönemdeki Enerji Bakanımız Berat Bey'di, ben de Müsteşar Yardımcısıydım" diyen Bayraktar, o dönemde 800 milyon dolar maliyeti olan Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih'i yalnızca 154 milyon dolara Türkiye'ye kazandırdıklarını anlattı.