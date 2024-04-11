Karadeniz gazıyla devletin kasasında 15 milyar TL kaldı! İşte Berat Albayrak'ın her şeyi başlatan o tarihi konuşması

Milli Enerji ve Maden Politikası'nın mimarı Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Türkiye ilk kez sondaj gemisi sahibi olurken, Fatih'in Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz 12 aydır vatandaşın evlerini ısıtıyor. Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz ülke ekonomisine büyük katkı sundu. Eylül 2023'te gazın karaya çıkarılması sayesinde 8 ayda 15 milyar TL devletin kasasında kaldı.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 11.04.2024 06:57 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 07:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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