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Haberler Galeri Karadeniz gazıyla devletin kasasında 15 milyar TL kaldı! İşte Berat Albayrak'ın her şeyi başlatan o tarihi konuşması

Karadeniz gazıyla devletin kasasında 15 milyar TL kaldı! İşte Berat Albayrak'ın her şeyi başlatan o tarihi konuşması

Milli Enerji ve Maden Politikası'nın mimarı Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Türkiye ilk kez sondaj gemisi sahibi olurken, Fatih'in Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz 12 aydır vatandaşın evlerini ısıtıyor. Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz ülke ekonomisine büyük katkı sundu. Eylül 2023'te gazın karaya çıkarılması sayesinde 8 ayda 15 milyar TL devletin kasasında kaldı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.04.2024 06:57 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 07:13
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Karadeniz gazıyla devletin kasasında 15 milyar TL kaldı! İşte Berat Albayrak’ın her şeyi başlatan o tarihi konuşması

Milli Enerji ve Maden Politikası'nın mimarı Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Türkiye ilk kez sondaj gemisi sahibi olurken, Fatih'in Karadeniz'de keşfettiği doğalgaz 12 aydır vatandaşın evlerini ısıtıyor.

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Karadeniz gazıyla devletin kasasında 15 milyar TL kaldı! İşte Berat Albayrak’ın her şeyi başlatan o tarihi konuşması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan 2023'de müjdelediği 25 metreküp ücretsiz doğal gaz uygulaması 1 Mayıs 2024'te sona erecek. Bu sebeple 19.7 milyon haneye bu ay son kez 150 TL'ye denk gelen 25 metreküp doğal gaz ücretsiz olarak verilecek.

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Karadeniz gazıyla devletin kasasında 15 milyar TL kaldı! İşte Berat Albayrak’ın her şeyi başlatan o tarihi konuşması

Enerjide dışa bağımlılığını azaltarak yerli ve milli hamlelerini artıran Türkiye, Karadeniz gazının sisteme verilmesi ile birlikte tüm dünyanın aksine enerjide de önemli bir arz-fiyat dengesi sağladı.

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Karadeniz gazıyla devletin kasasında 15 milyar TL kaldı! İşte Berat Albayrak’ın her şeyi başlatan o tarihi konuşması

11 AYDIR 25 METREKÜP DOĞALGAZ ÜCRETSİZ KULLANILIYOR

Başkan Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük doğalgazın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde karaya çıkarılması töreninde yaptığı açıklamada konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca doğa lgaz ücreti alınmayacağı ve 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olacağına dair müjde vermişti.

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Karadeniz gazıyla devletin kasasında 15 milyar TL kaldı! İşte Berat Albayrak’ın her şeyi başlatan o tarihi konuşması

Bu kapsamda 19.7 milyon abone Nisan 2023'te doğal gaz faturası ödemezken, o tarihten bu yana da her ay 25 metreküp doğal gazı ücretsiz kullandı.