Berat Albayrak'ın vizyonuyla gelişen ve değişen Türkiye'nin tarihi başarısı! Gaz üretiminde kritik eşik aşılıyor

"Enerjide bir üst lige çıkmak" hedefiyle yerli ve milli politikalara önem veren dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın vizyonu, bugün Türkiye'yi bambaşka bir noktaya getirdi. Enerji fiolosuyla dünyanın en gelişmiş 10 ülkesinden biri olan Türkiye, kritik bir hamlesiyle daha kritik eşiği geçmek üzere. Yeni alınan 300 metre boyunda 58 metre genişliğindeki dev gemi 27 Temmuz'da Singapur'dan Türkiye'ye doğru hareket edecek. Berat Albayrak ise, enerjide bağımsızlığa giden yolun öncüsü olarak tarihe geçti.

ahaber.com.tr Giriş: 23.07.2024 07:33 Güncelleme: 23.07.2024 07:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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