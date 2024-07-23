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Berat Albayrak'ın vizyonuyla gelişen ve değişen Türkiye'nin tarihi başarısı! Gaz üretiminde kritik eşik aşılıyor

"Enerjide bir üst lige çıkmak" hedefiyle yerli ve milli politikalara önem veren dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın vizyonu, bugün Türkiye'yi bambaşka bir noktaya getirdi. Enerji fiolosuyla dünyanın en gelişmiş 10 ülkesinden biri olan Türkiye, kritik bir hamlesiyle daha kritik eşiği geçmek üzere. Yeni alınan 300 metre boyunda 58 metre genişliğindeki dev gemi 27 Temmuz'da Singapur'dan Türkiye'ye doğru hareket edecek. Berat Albayrak ise, enerjide bağımsızlığa giden yolun öncüsü olarak tarihe geçti.

ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 07:33 Güncelleme: 23.07.2024 07:45
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Berat Albayrak’ın vizyonuyla gelişen ve değişen Türkiye’nin tarihi başarısı! Gaz üretiminde kritik eşik aşılıyor

İşte Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün bugünkü yazası:

Dünyanın en gelişmiş derin deniz sondaj ve sismik gemilerine sahip filosuyla ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye, doğalgaz üretiminde yeni bir aşamaya geçiyor.

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Berat Albayrak’ın vizyonuyla gelişen ve değişen Türkiye’nin tarihi başarısı! Gaz üretiminde kritik eşik aşılıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ay sonra geleceğini müjdelediği yeni doğalgaz gemisinin 27 Temmuz'da Singapur'dan hareket etmesi bekleniyor. 300 metre boyunda 58 metre genişliğindeki gemi, Türkiye'ye geldikten sonra tersanede son hazırlıkları yapılıp, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'na gönderilecek.
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Berat Albayrak’ın vizyonuyla gelişen ve değişen Türkiye’nin tarihi başarısı! Gaz üretiminde kritik eşik aşılıyor
Sakarya Gaz Sahası'ndaki gaz üretiminde kullanılacak olan Yüzer Gaz İşletme Platformu Gemisi'nin 52 gün sonra Türkiye'de olması bekleniyor.
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Berat Albayrak’ın vizyonuyla gelişen ve değişen Türkiye’nin tarihi başarısı! Gaz üretiminde kritik eşik aşılıyor
Platformda, 5 milyon hane halkına yetecek kadar doğalgaz üretilecek. Böylece, Karadeniz gazı deniz üzerinde üretilip, karaya ulaştırılacak. Türkiye yeni teknikleri devreye sokarak doğalgaz üretimini artırmak istiyor.
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Berat Albayrak’ın vizyonuyla gelişen ve değişen Türkiye’nin tarihi başarısı! Gaz üretiminde kritik eşik aşılıyor

10 MİLYON M3'E ÇIKACAK

Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgazı boru hatlarıyla karaya çıkaran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yüzer platform ile Karadeniz'in derinliklerinden gelen ham gazı, denizin ortasında işleyip, boru hatlarıyla karaya taşıyacak.