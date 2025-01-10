Cari işlemler hesabıyla ilgili yeni tahmin! Kasım 2024 verisi ne olacak?

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının kasım ayında 2 milyar 963 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.



AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 13 Ocak Pazartesi günü açıklanacak Kasım 2024 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının kasımda 2 milyar 963 milyon dolar açık verdiğini öngördü. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentisi 1 milyar 850 milyon dolar ile 4 milyar 47 milyon dolar aralığında yer aldı.



Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 10 milyar 273 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti. Ekonomistlerin 2024 için cari açık beklentisi 9 milyar dolar ile 12 milyar 431 milyon dolar aralığında yer aldı.



Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekimde 1 milyar 880 milyon dolar fazla verirken, yıllıklandırılmış cari açık ise 7 milyar 685 milyon dolar olmuştu.

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