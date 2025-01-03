Enerji satrancında kilit ülke Türkiye! Avrupa’nın imdadına "Türk Harmanı" yetişecek

Türkiye'nin doğal gaz depolama alanı (AA)



TÜRK HARMANI KRİTİK ÖNEME SAHİP



Türkiye, sahip olduğu 5 LNG terminali, 7 doğal gaz boru hattı ile dünyanın birçok farklı noktasından gaz tedarik ediyor. Bu hatlarla yaklaşık 75 milyar metreküp doğal gaz Türkiye'ye getirilebilirken, Türkiye kendi ihtiyacı olan 50 milyar metreküpü düştükten sonra buradaki 25 milyar metreküplük fazlalığın Avrupa piyasalarına hızlı ihracı için Yunanistan ve Bulgaristan tarafında kapasite artışına ihtiyaç duyuluyor.

Ayrıca İstanbul Finans Merkezi'nde BOTAŞ ve Gazprom arasında bir işletme şirketi kurulması hedeflenirken Türkiye böylece Rusya, Azerbaycan, İran, Türkmenistan gibi ülkelerden doğal gaz ve ABD'den gelen LNG'yi gazlaştırarak Turkishblend (Türk Harmanı) yöntemiyle Avrupa'ya ihraç edebilecek.

Türkiye mevcutta Mavi Akım ve Türk Akım hatları üzerinden Rusya'dan, TANAP üzerinden Azerbaycan'dan ve Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı üzerinden ise İran'dan doğal gaz alarak bunu Batı Hattı ve Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) üzerinden Avrupa'ya ihraç edebiliyor.