2025 Zamlı Doktor Maaşları belli oldu mu? Doktor maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

Ocak ayı enflasyon oranları açıklandı. Türkiye'de sağlık sektöründe çalışan doktorların maaşlarına Ocak 2025 itibariyle yapılacak zam oranları belli oldu. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte, memur ve emekli maaşlarına yapılacak düzenlemeler doğrultusunda doktor maaşları da güncellendi. Peki, uzman doktor, pratisyen hekim ve diğer sağlık personelinin maaşları ne kadar olacak? İşte zam oranları ve öngörüler…

Uzman Doktor Maaşları (A Haber Foto Arşiv)

Enflasyon Verileri Belirleyici Oldu

TÜİK, 2024 yılının Aralık ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklandı. Aralık ayı enflasyonu yüzde 1,03, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 44,38 oldu. Bu veriler, memurların ve memur emeklilerinin maaşlarında yapılacak düzenlemeler için temel teşkil edecek. Temmuz-Kasım döneminde gerçekleşen enflasyon oranı %14,57 olarak kaydedilmişti.

2024 yılının Temmuz-Kasım döneminde toplam enflasyon %14,57 olarak belirlendi. Enflasyon oranı, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına enflasyon farklı %4,15 olarak yansımıştı. Buna ek olarak, toplu sözleşme kapsamında %6 oranında bir zam da maaşlara dahil edildi. Bu veriler ile, memur ve emekli maaşları için 5 aylık kümülatif zam oranı %10,41 olarak hesaplandı.

Uzman Doktor Maaşları (A Haber Foto Arşiv)

Doktor Maaşları Ne Kadar Artacak?

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla Temmuz 2024 uzman doktor maaşları 82.026 TL'den 97.836 TL'ye yükselmişti. Doktor maaşları, açıklanan yıllık enflasyon oranları ile yeniden hesaplandı. İşte doktor maaşları ve zam oranları...

Uzman doktor ¼

Mevcut maaş: 97.836

% 11.54 zamlı: 109.126,27

Hemşire- (Üni. mez.) 5/1

Mevcut maaş: 47.909

% 11.54 zamlı: 53.437,70



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