Merkez Bankası rezervlerinde artış

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası net rezervleri geride kalan bir haftalık dönemde 1 milyar 805 milyon dolar artış gösterdi.

TCMB haftalık verilerine göre, 20 Aralık itibarıyla 61 milyar 811 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 63 milyar 616 milyon dolara çıktı.

TCMB, aynı dönem için resmi rezerv varlıklarını da açıkladı. Buna göre, bir önceki hafta 156,2 milyar dolar olan resmi rezerv varlıkları 155,1 milyar dolara indi.

Bu rezervin 83,4 milyar dolarını döviz varlıkları, 142 milyon dolarını IMF rezerv pozisyonu, 7,2 milyar dolarını SDR ve 64,3 milyar dolarını altın varlıkları oluşturdu.