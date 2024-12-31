Yalova Makine İhtisas OSB, 2030’a kadar 400 üretim tesisi ve 20 bin istihdam hedefliyor

YALOVA TEKNOPARK: TÜRKİYE'NİN YENİ TEKNOLOJİ VE ÜRETİM ÜSSÜ

Yalova Makine İhtisas OSB, teknoloji geliştirme ve üretim kapasitesini artırmak amacıyla önemli bir projeye imza atıyor. Yalova Teknopark, sanayi ve akademi arasında yenilikçi projelerin geliştirilmesine olanak tanıyarak bölgenin teknoloji ve inovasyon üssü haline gelmeye hazırlanıyor. Teknopark, yüksek teknolojili ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlarken, sanayi ve üniversite iş birliğini güçlendirecek bir ekosistem oluşturuyor.

OSB ekosisteminin bir parçası olan Yalova Çarşı ve TSE Test ve Kalibrasyon Merkezi projeleri de tamamlanmak üzere. Bu projelerin 2025 yazında faaliyete geçmesi planlanıyor. Çarşı ve test merkezi, bölgedeki işletmelere ve araştırmacılara önemli destekler sunacak.

Teknopark, Dış Ticaret İstihbarat Merkezi aracılığıyla katılımcı firmaların ihracat pazarlarını genişletiyor. Ulusal ve uluslararası Ar-Ge projeleriyle yenilikçilik ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlıyor.

YALOVA OSB, GENÇ GİRİŞİMCİLERE GÜÇ VERİYOR: R2Y, TEKNOFEST'TE BİRİNCİLİĞİ KAZANDI

Yalova OSB'nin desteklediği TEKNOFEST proje takımı R2Y, Adana'da düzenlenen yarışmada Finansal Teknolojiler kategorisinde birincilik kazandı. Yalova Üniversitesi öğrencileri, kredi kartı dolandırıcılığını önlemeye yönelik yapay sinir ağı tabanlı algoritma projeleriyle dikkat çekti.

2024 yılında, Yalova OSB'nin desteğiyle 15 takım mentorluk ve finansman desteği aldı. OSB, daha fazla öğrencinin teknolojiye katkı sağlaması ve yeni birincilikler kazanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yalova Teknopark ve OSB projeleri, bölgenin sanayi kapasitesini artırırken Türkiye'nin küresel rekabet gücünü desteklemeyi hedefliyor.

YALOVA OSB'DEN İNOVASYON VE BİLİM MERKEZİ ATILIMI

Yalova OSB Yenilik Merkezi, UNDP desteğiyle 2024 yılı içinde gerçekleştirdiği Yenilikçilik Programı ile firmaların inovasyon kapasitelerini artırmaya yönelik ölçüm ve analiz çalışmalarını tamamladı. Katılımcı firmaların inovasyon kapasiteleri değerlendirilerek yol haritaları oluşturuldu. Pilot proje kapanış toplantısına Bakanlık ve UNDP temsilcileri katılırken, projenin yaygınlaştırılması için farkındalık ve danışmanlık faaliyetleri devam ediyor. Ayrıca, 4 pilot OSB Yenilik Merkezi ile birlikte kullanılan iMAGE inovasyon kapasitesi ölçüm aracıyla ortak bir veri tabanı oluşturuldu ve 1500'ün üzerinde kişiye tematik eğitimler verildi.

Yalova Makine İhtisas OSB, ayrıca Bilim Merkezi kurma çalışmalarına da hız verdi. Nitelikli İstihdam Merkezi'nde yapılacak bilimsel çalışmalar için Kalkınma Ajansı ile görüşmeler tamamlanırken, Yalova İl Özel İdaresi ve T3 Vakfı İl Temsilciliği ile yapılan prensip görüşmeleri sonrası Bilim Merkezi projesinin başvuru aşamasına gelindi. Yalova OSB, uluslararası proje başvuruları ve B2B iş birliği görüşmelerini sürdürüyor.

Proje, Yalova OSB'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilecek dijital ve çevre dostu bir merkez olma özelliği taşıyor.

Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, projelerin sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda odaklı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

Bu projeleri gerçekleştirirken yalnızca ekonomik kazançları değil, aynı zamanda topluma sağlayacağımız katkıları da önceliklendirdik. Yenilikçilik Programı ve Bilim Merkezi projelerimiz, sanayimizin gelişimine katkı sağlarken, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk ilkelerimiz doğrultusunda da önemli adımlar atmamıza olanak tanıyacak. Temiz enerji kullanımı, atık yönetimi ve verimli kaynak kullanımı gibi hedeflerle, sanayimizin ve toplumumuzun yararına olan sürdürülebilir bir kalkınma modeli oluşturuyoruz. Geleceğe yönelik projelerimizde çevreyi koruma, verimli su kullanımı ve daha fazla iş imkanı sunma gibi stratejilerle sürdürülebilirliği ön planda tutuyoruz.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE YÖN VEREN YATIRIMLAR

Yalova Makine OSB, yerli üretimi artırma, çevre dostu teknolojilerle üretim yapma ve genç iş gücünü sanayiyle buluşturma hedefleri doğrultusunda büyük bir dönüşüm yaşıyor. Bölgede altyapı ve üstyapı çalışmaları hızla devam ederken, önemli kamu yatırımları da hayata geçiyor.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, KOSGEB, MARKA ve İŞKUR binalarının inşaatı tamamlanan kamu kampüsü, 2025 yazında faaliyete geçecek. Ayrıca, idari kampüs, konferans salonları ve çok amaçlı salonlar ile ilk üretim tesislerinin inşaatları da paralel olarak tamamlandı. OSGB ve 112 Acil Çağrı Merkezi binalarının 2025 yazında devreye girmesi bekleniyor. İtfaiye ve karakol binalarının ise yıl içinde hizmete sunulması hedefleniyor.

YALOVA MAKİNE OSB, ANADOLU 5.0 İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA İMZA ATIYOR

Yalova Makine OSB, estetik ve altyapı çalışmalarının yanı sıra sürdürülebilirlik alanında önemli adımlar atıyor. Anadolu 5.0 konseptiyle firesiz üretim uygulanarak iş gücü verimliliği artırılırken, bölgedeki üretim tesisleri TSE Yeşil Bina Sertifikası'na sahip ve çatılarındaki güneş panelleriyle yenilenebilir enerji kullanımı en üst düzeye çıkarılıyor. Ayrıca, yağmur suyu geri dönüşüm sistemleriyle suyun yeniden kullanılması sağlanıyor.

Bu çevre dostu projeler, Yalova Makine OSB'nin sadece bölgesel kalkınmaya değil, Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artırmaya da katkı sağlıyor.

SIFIRDAN ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KURAN İLK OSB

Yalova Makine OSB, TSE Entegre Yönetim Sistemi denetimlerini başarıyla tamamlayarak, sıfırdan entegre yönetim sistemi kuran ilk OSB olarak önemli bir başarıya imza attı. Bu kapsamda, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelerini almaya hak kazandı.

ÇEVREYE DUYARLI YEŞİL DÖNÜŞÜMLÜ ÜRETİM MODELİ

Yalova Makine OSB, çevresel sürdürülebilirliği ön planda tutarak yeşil dönüşüm projelerinde önemli adımlar atıyor. Su tüketimini azaltmaya yönelik sürdürülebilir su yönetimi stratejisi kapsamında, 2 milyon metreküplük baraj projesi tamamlandı. Bölge, doğal kaynakların verimli kullanımı ve sıfır atık projeleriyle sanayi atıklarını yeniden üretime kazandırmayı hedefliyor.

Ayrıca, Yüzer Güneş Enerjisi Sistemi (GES) ile entegre Yağmur Suyu Barajı ve Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi (ADIM) projelerine de başlanmak üzere. Yalova OSB, çevreye duyarlı, sosyal sorumluluk bilinci yüksek ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda üretim yapmaya devam ederek, Türkiye'yi ulusal ve uluslararası arenada temsil ediyor.