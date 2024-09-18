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Gözler FED'in faiz kararında: 2020'den bu yana ilk yaşanacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 10:26 Güncelleme: 18.09.2024 10:32
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Gözler FED’in faiz kararında: 2020’den bu yana ilk yaşanacak

Küresel piyasalar merakla bu akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) açıklayacağı faiz kararını bekliyor. Piyasalar gelecek karara karşı temkinli bir seyir izlerken FED'in bu akşam 2020'den bu yana ilk kez faiz indirimine gideceği iddia ediliyor. İşte detaylar...

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