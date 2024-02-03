Son dakika haberi Emekliye ek zam Resmi Gazete'de!
Son dakika haberi... SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammının, memur emeklileriyle eşitlenerek yüzde 42'den yüzde 49'a yükseltilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 25 Ocak'ta TBMM'den geçmesine rağmen, Beştepe'ye takılan ek zam kararına ilişkin kanun teklifi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Son dakika haberi Emekliye ek zam Resmi Gazete'de... Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla ek zam yürürlüğe girdi.
EK ZAM KAYNAKLI EMEKLİ MAAŞ FARKI
Yüzde 37,57'lik zam sonrası kök aylığı 7500 liranın altında kalanlar yasal düzenleme yapılıncaya kadar 7500 lira alırken yüzde 49,25'lik artış ve yüzde 4 ek ödeme ile 11 bin 641 lira alacak. Kök aylığı 10 bin lira seviyesinde olan bir emeklinin yeni aylığı 15 bin 522 lira, 12 bin 500 lira olanın 19 bin 402 lira, 15 bin lira olanın 23 bin 283 lira, 20 bin lira olanın da 31 bin 44 lira olacak. Emeklilerin kendi işlerinde ayrı sınıfları bulunmakta bunlar;
SSK 2000 öncesi emekli olan
2023 aralık itibariyle kök maaşı 7 bin 616 liraydı. Enflasyon zammı yüzde 37,50 çıktığı için 10 bin 477 liraya daha sonrasında Başkan Erdoğan'ın yüzde 5'lik bir refah payı vasıtalıyla yüzde 47,60'a geldi ücrette 10 bin 860 liraya yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yüzde 6,65 zam daha yapıldığını açıklayarak kök maaşın 11 bin 367 liraya yükseldiğini açıkladı.
2000 sonrası emekli olan
Genelde EYT'li olan emekliler için kök maaş 4 bin 723 liraydı. Enflasyon zammı yüzde 37,50 çıktığı için 6 bin 494 liraya daha sonrasında Başkan Erdoğan'ın yüzde 5'lik bir refah payı vasıtalıyla yüzde 47,60'a geldi ücrette 7 bin 49 liraya yükselmiş oldu. Taban aylık 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükselmişti ve emeklilerin maaşı bu taban aylığın altında kalıyorsa 2 bin 951 lira hazine desteği sağlanarak 10 bin liraya tamamlanmış oldu.
BAĞKUR (Esnaf) emekli olan
Kök maaşı 6 bin 820 liraydı. Enflasyon zammıyla yüzde 37,50 çıktığı için 9 bin 382 liraya daha sonrasında Başkan Erdoğan'ın yüzde 5'lik bir refah payı vasıtalıyla yüzde 47,60'a geldi ücrette 9 bin 725 liraya yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yüzde 6,65 zam daha yapıldığını açıklayarak kök maaşın 10 bin 178 liraya yükseldiğini açıkladı.
BAĞKUR (Tarım) emekli olan
Kök maaşı 5 bin 420 liraydı. Enflasyon zammı yüzde 37,50 çıktığı için 7 bin 456 liraya daha sonrasında Başkan Erdoğan'ın yüzde 5'lik bir refah payı vasıtalıyla yüzde 47,60'a geldi ücrette 7 bin 728 liraya yükselmiş oldu. Taban aylık 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükselmişti ve emeklilerin maaşı bu taban aylığın altında kalıyorsa 1 bin 911 lira hazine desteği sağlanarak 10 bin liraya tamamlanmış oldu.
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