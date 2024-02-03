Son dakika haberi Emekliye ek zam Resmi Gazete’de!

EK ZAM KAYNAKLI EMEKLİ MAAŞ FARKI

Yüzde 37,57'lik zam sonrası kök aylığı 7500 liranın altında kalanlar yasal düzenleme yapılıncaya kadar 7500 lira alırken yüzde 49,25'lik artış ve yüzde 4 ek ödeme ile 11 bin 641 lira alacak. Kök aylığı 10 bin lira seviyesinde olan bir emeklinin yeni aylığı 15 bin 522 lira, 12 bin 500 lira olanın 19 bin 402 lira, 15 bin lira olanın 23 bin 283 lira, 20 bin lira olanın da 31 bin 44 lira olacak. Emeklilerin kendi işlerinde ayrı sınıfları bulunmakta bunlar;