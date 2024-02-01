01 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Emekli ek zam farkı ne zaman ödenecek? Kamu işçisi zammı erken alacak! Uzman isim A Haber'de anlattı

Emekli ek zam farkı ne zaman ödenecek? Kamu işçisi zammı erken alacak! Uzman isim A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.02.2024 14:24
SSK ve Bağ-Kur'lular için emekli maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarih bekleniyor. Kamu toplu iş sözleşmeleri ek çerçeve anlaşma protokolü imzalandı. Buna göre kamu işçisi zammı erken alacak. SGK Uzmanı Emin Yılmaz detayları A Haber'de anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ek zam farkı ne zaman ödenecek?
Ek zam farkı ne zaman ödenecek?
Altın için rekor tahmin!
Altın için rekor tahmin!
Altının seyri ne olacak? Uzman isim A Haber’de
Altının seyri ne olacak? Uzman isim A Haber'de
Borsa İstanbul’da yeni rekor
Borsa İstanbul'da yeni rekor
Ücreti eksik yatırana ceza artacak!
Ücreti eksik yatırana ceza artacak!
FED faiz kararını açıkladı!
FED faiz kararını açıkladı!
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Bakan Şimşek’ten enflasyon ve büyüme açıklaması!
Bakan Şimşek'ten enflasyon ve büyüme açıklaması!
Gözler ABD Merkez Bankası’nda!
Gözler ABD Merkez Bankası'nda!
Faiz kararı piyasaları nasıl etkiler?
Faiz kararı piyasaları nasıl etkiler?
2023 turizm gelirleri! Flaş açıklama
2023 turizm gelirleri! Flaş açıklama
Altın fiyatları yükselir mi?
Altın fiyatları yükselir mi?
Daha Fazla Video Göster