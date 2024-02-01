Emekli ek zam farkı ne zaman ödenecek? Kamu işçisi zammı erken alacak! Uzman isim A Haber'de anlattı

SSK ve Bağ-Kur'lular için emekli maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarih bekleniyor. Kamu toplu iş sözleşmeleri ek çerçeve anlaşma protokolü imzalandı. Buna göre kamu işçisi zammı erken alacak. SGK Uzmanı Emin Yılmaz detayları A Haber'de anlattı.

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