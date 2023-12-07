Başkan Erdoğan’dan asgari ücret mesajı | Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı ne olacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Kabine toplantısının ardından milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammına ilişkin önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, "Ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanların kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz" dedi. Peki Başkan Erdoğan’ın mesajı neyi işaret ediyor? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı ne olacak? Merak edilen gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Milyonlarca çalışanın büyük bir heyecanla beklediği asgari ücret görüşmeleri 11 Aralık'ta başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu görüşme öncesi asgari ücrete dair önemli bir mesaj verdi. Dün Külliye'de yapılan Kabine toplantısından sonra konuşan Başkan Erdoğan, "Ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanların kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz." dedi.
Peki Başkan . Peki Başkan Erdoğan'ın mesajı neyi işaret ediyor? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı ne olacak? Merak edilen gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Kayıpların telafisi yönünde verilen mesaj oldukça önemli. Aslında bu oluşan 6 aylık enflasyonun üzerinde bir artış yapılacağının işaretidir." ifadelerini kullandı.
Faruk Erdem'in canlı yayında öne çıkan sözleri:
"İlk toplantıdan bir sonuç çıkmasını beklemiyoruz. Yasal olarak 2 toplantı daha yapılması gerekiyor. İlk toplantı için 11 Aralık tarihi verildi ama bu süreçte sendikalar ile bakanlık arasında hem de kendi aralarında görüşmeler temaslar var. Teknik ekipler çalışmalar yapıyor ve herkes kendi teklifini hazırlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kayıpları telefi edeceğiz" cümlesi oldukça önemlidir. Aslında bu oluşan 6 aylık enflasyonun üzerinde bir artış yapılacağının işaretidir.
6 aylık enflasyona baktığımız zaman yüzde 38'li bir tahminimiz var. Demek ki masada yüzde 40 ve üzerinde bir artış söz konusu olacak. Bu da asgari ücretini 16-17 bin bandına kadar çekebilir. Çünkü hükümetin de burada bir desteği söz konusu. Şu anda 500 liralık bir destek sağlanıyor. Her asgari ücretli için hükümet 500 lira iş verene destek sağlıyor. Bu desteğin hem sürmesi hem de artırılması yönünde iş verenlerin talebi var. Bu katkı işçiye maaş artışı olarak gelecek. Onu söyleyebiliriz.
Asgari ücrette kayıpları telafi edilecek olması tabi genel ekonomik dengelerin bozulmaması anlamında önemli. Çok uçuk rakamlar söyleyenler ya da yazanlar oluyor. Ancak bu rakamları ödeyebilecek bir iş verenin olması gerekir. Gönül ister ki herkesin maaşı çok yüksek olsun ancak bunu ödeyecek iş verenin karşı tarafta olması ve bu parayı ödeyebilmesi gerekir. Bunun yanında istihdamın korunması lazım.
Bizim hep söylediğimiz bir şey var; iş verenler enflasyon karşısında kendilerini korudu. Ürün ve hizmetlerine enflasyonun çok üzerinde artışlar yaptılar. Halka açık şirketleri karlılık oranlarına bakıldığı zaman ciddi şekilde enflasyonun üzerinde karlılıklar görüyoruz. Bunları çalışanları ile paylaşma vakti geldi. Herkes taşın altına elinin koyacak. Hükümet de bunu yapacak ve herkesi memnun edecek makul bir asgari ücret ortaya çıkacak.
ENFLASYON MESAJLARI
Hükümet enflasyon ile ilgili sorunları görüyor ve onun çözümü için gerekli tedbirleri de alıyor. Yüzde 80'lere yakın bir enflasyonu gördük. Bütün dünya şu anda bununla mücadele ediyor. Kimisi faizleri yükseltiyor kimisi fiyat alışkanlıklarını durdurmaya çalışıyor. Bu pandemiden sonra yaşanan bir durum olarak bizlerin karşısına çıktı. Bizler bunu Türkiye'de de gördük. Aylık enflasyonlara bakıldığı zaman yüzde 9'lardan 3'lere kadar geldik. Bunun daha da geriye gideceğini göreceğiz durumu bunu bize gösteriyor.
Alınan tedbirler oldukça önemli ve bize 2024 yılı mut veriyor. Burada tabi çalışanların yani dar ve sabit gelirlinin enflasyona karşı korunması yönünde tedbirler alınıyor. Asgari ücrete 2 zam yapılması bu yönde atılan adımlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor."
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