Başkan Erdoğan’dan asgari ücret mesajı | Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı ne olacak?

6 aylık enflasyona baktığımız zaman yüzde 38'li bir tahminimiz var. Demek ki masada yüzde 40 ve üzerinde bir artış söz konusu olacak. Bu da asgari ücretini 16-17 bin bandına kadar çekebilir. Çünkü hükümetin de burada bir desteği söz konusu. Şu anda 500 liralık bir destek sağlanıyor. Her asgari ücretli için hükümet 500 lira iş verene destek sağlıyor. Bu desteğin hem sürmesi hem de artırılması yönünde iş verenlerin talebi var. Bu katkı işçiye maaş artışı olarak gelecek. Onu söyleyebiliriz.