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Motorine indirim mi geldi, litre fiyatı ne kadar? Brent petrol düştü mü son dakika? 7 Aralık 2023 güncel akaryakıt fiyatları...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.12.2023
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Motorine indirim mi geldi, litre fiyatı ne kadar? Brent petrol düştü mü son dakika? 7 Aralık 2023 güncel akaryakıt fiyatları...

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş, akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Son günlerde petrol piyasasında ve döviz kurlarında yaşanan değişkenlik sonrası araç sahipleri, benzin ve motorine ne zaman indirim geleceğini sorguluyor. İşte 7 Aralık güncel benzin, LPG, mazot fiyatları listesi!

Motorin indirimi sonrası tabela değişti! Brent petrolde yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına etki ediyor. Bugün itibarıyla gelen motorin indirimi sonrası sürücüler güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, motorin indirim mi geldi, ne kadar, kaç TL? İşte 7 Aralık 2023 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM GELDİ!

7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorin fiyatlarına 1 lira 34 kuruşluk indirim uygulandı.

Bu gelişme, uluslararası piyasalardaki brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurlarındaki dalgalanmanın etkisiyle gerçekleşti.

İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litresi 36.22 liraya geriledi. Motorinin litresi Ankara'da 36,83 lira, İzmir'de 36,98 lira, Bursa'da 36.91 lira oldu.

Benzin fiyatlarında ise bugün bir değişikliğe gidilmedi.

7 ARALIK İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ANADOLU YAKASI

➡İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,50 TL

➡İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 36,17 TL

➡İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL

AVRUPA YAKASI

➡İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,55 TL

➡İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 36,22 TL

➡İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 18,24 TL

ANKARA

➡Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,21 TL

➡Ankara'da motorin litre fiyatı: 36,83 TL

➡Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL

İZMİR

➡İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,31 TL

➡İzmir'de motorin litre fiyatı: 36,98 TL

➡İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL

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