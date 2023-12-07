Başkan Erdoğan’dan asgari ücret mesajı | Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı ne olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Kabine toplantısının ardından milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammına ilişkin önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, "Ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanların kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz" dedi. Peki Başkan Erdoğan’ın mesajı neyi işaret ediyor? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı ne olacak? Merak edilen gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

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