Asgari ücret 16 bin TL mi olacak? Milyonların gözü maaş zamlarında! İşte kulislerde konuşulan rakamlar
Maaş maratonu 11 Aralık Pazartesi günü başlıyor. Asgari ücret, emekliler, diğer çalışanlar… Maaşlara zam ne kadar olacak? A Haber canlı yayınında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında uzman isimler konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Asgari Ücret Komisyonu 11 Aralık'ta ilk toplantısını yapacak. Asgari ücrete zam ne kadar olacak, kulislerde konuşulan rakam ne? Diğer maaşlara nasıl yansır? Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
TAKVİM BELLİ OLACAK
Pazartesi günü ilk görüşme yapılacak bundan bir asgari ücret rakamı çıkmayacaktır. Genelde bundan sonraki asgari ücret toplantılarının seyri belli olacak. Bir takvim ortaya çıkacak.
NET RAKAM NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR?
İkincisi taraflar asgari ücrete dair beklentilerinin dayanaklarını oluşturan bir takım bilgiler, dosyalar, çalışmalar orada paylaşacaklar. Bir açılış toplantısı olacak. Daha sonra önümüzdeki haftalarda muhtemeldir ki ikinci üçüncü toplantıdan sonra rakamlar biraz daha netleşmeye başlayacak. Ben bu ayın sonuna doğru rakamların net bir şekilde ortaya çıkma ihtimalini daha kuvvetle muhtemel değerlendiriyorum.
FIRSATÇI KESİM VAR!
İşverene asgari ücret desteği artacak mı? Bu da masada olacak.
Ben özellikle bir rakam telaffuz etmekten her zaman imtina ediyorum. Zammın ihtimalleri konuşulunca bile bunu fiyatların artışına yapılacak bir oran olarak gören kira artışlarını ürün ve mal fiyat artışlarının sanki yapılacak artış gibi algılayan bir fırsatçı kesim var. Onlara da zemin hazırlamamak lazım.
İŞLEVSİZ HALE GELİYOR
İlk asgari ücreti alacak olan işçi kardeşlerimiz Şubat ayının ilk haftasında alacaklar yeni asgari ücreti. Dolayısıyla bugünden itibaren neredeyse iki aylık bir süreçten bahsediyoruz. Bu fırsatçılar nedeniyle gıda ürün fiyatları kira fiyatlarını gerekçesiz olarak bir maliyet artışı olmadan artıranlar nedeniyle hem enflasyon artıyor hem de satın alma gücünü koruyacak bu geniş emek kesimlerine yapılacak artışlar işlevsiz hale geliyor. O nedenle imtina ediyorum.
Örneğin yüzde 40 zam geldiğinde bu rakam 15 bin 962 TL olacak.
Yüzde 50 zam geldiğinde de 17 bin 103 TL gibi bir rakama tekabül edecek.
Oy birliği ile çıkma ihtimalini değerlendiriyorum.
Enflasyon kasımda aylık bazda yüzde 3,28 artarken yıllık yüzde 61,98 oldu. Enflasyon rakamları maaşları da direkt olarak etkiliyor. Asgari ücrette tahminler değişti mi? Enflasyon rakamlarının asgari ücrete yansıması ne olacak?
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Kasım ayı enflasyonu açıklandı. Bunun üzerinden biz kümülatif olarak yaptığımız hesaplamaya göre 5 aylık enflasyon % 33.66.
Biz sadece yüzde 33.66'lık oranı baz aldığımız zaman 11.402,50 X yüzde 33.66 = 15.250 TL olması gerekiyor.
Elbette aralık ayı enflasyonu var. Onu da göz önünde bulundurduğumuz zaman biliyoruz ki bununla ilgili OVP var, Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini var yüzde 65.
Yıl sonu en az en az yüzde 37.75'lik bir enflasyon farkı var. Peki bu yeterli mi? Hayır değil çünkü asgari ücret belirlenirken sadece enflasyon farkı göz önünde bulundurulmuyor. Birçok etken göz önünde bulunduruluyor.
ZAM SENARYOLARI
Daha yüksek bir artış söz konusu. Geçen yıl asgari ücret iki kez artırıldı. Şu anda bir kez artırılması da göz önünde bulundurulduğu zaman enflasyonun üzerinde çok yüksek rakam verilmesi söz konusu olacak.
Yıl sonu enflasyon hedefimiz yüzde 37.75. Asgari ücretin en az yüzde 50 oranında artmasını bekliyoruz. Bu durumda 17 bin 104 TL Yüzde 55 olursa 17 bin 674 TL.
Refah payı biraz daha verilirse o zaman 18 bin 245 TL.
Bizim tahminimiz en az 17 bin TL olması gerekiyor. Net 17 bin TL civarında olmasını bekliyoruz.
Asgari ücretin artmasıyla birlikte ücret, maaş geliri elde eden bütün çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı da artacak.
Asgari ücretten yüksek alanların hem maaşları şirketleri tarafından yeniden belirlenirken, brüt üzerinden alanların vergileri azalacak. Böylece çifte kazanç sağlanacak.
5.500 LİRAYA ULAŞACAK
Yeni Asır'ın haberine göre bu yıl ücreti 15 bin lira olan sabit kalan aynı işçinin eline geçen net ücret Ağustos'ta 652 lira, Eylül'de 702 lira, sonraki aylarda 605 lira arttı.
Aynı işçinin gelir vergisi 6 bin 919 lira, damga vergisi de 300 lira olmak üzere ödeyeceği yıllık toplam vergi tutarı 7 bin 219 liraya düştü. Böylece yıllık avantajı 3 bin 630 liraya ulaştı.
Asgari ücretin yüzde 50 artması durumunda bu avantaj da 5 bin 500 liraya yaklaşacak. Asgari ücret artışına bağlı vergi avantajı, brüt ücretle çalışanların eline geçen net ücreti artıracak.
İşverenin cebinden ilave tek kuruş çıkmadan işçinin eline geçen net ücret yükselecek. Net ücretle çalışanların eline geçen ücret değişmeyecek. Bu kapsamdaki işçiler için sağlanan vergi avantajından işveren yararlanacak.
Memurların kazançlarının büyük kısmı vergi dışı bırakılıyor. Asgari ücretteki artış, yıl içindeki vergiye tabi kümülatif kazanç tutarı 70 bin lirayı aşan memurların maaşlarında artış sağlayacak.
Özel sektör de şimdiden bordro çalışmalarına başladı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın "tek zam" sinyali verdiği asgari ücrete de kamu çalışanları için açıkladığı yüzde 50 oranında artış beklentisi arttı.
Kasım ayı itibariyle bordro çalışmasına başlayan özel sektör, 2024 yılı bütçelerini yüzde 50 artışına göre yapıyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında satın alma gücü paritesi de ele alındığı için enflasyon oranındaki artış da asgari ücret zammında belirleyici olacak.
Merkez Bankası'nın yüzde 65 yılsonu enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 38'e yakın olması öngörülüyor.
Asgari ücrete 6 aylık enflasyona göre artış yapılırsa net 15 bin 735 lira olacak. Memur maaş artışı baz alındığında yüzde 50 zamla net tutar 17 bin 103 liraya yükselecek.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tahminini açıkladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Emekli ve memurların yeni zam dönemi de gelmiş olacak. Özellikle ocak ayının 3'ünde açıklanacak enflasyonla birlikte 6 aylık enflasyon ortaya çıkmış olacak.
OVP'de yüzde 65'lik bir öngörü var yılsonu için. 62 ile 68 arasında deniliyor. Emeklilerin ve memurların 6 aylık enflasyon artışının yüzde 38 civarında olacağı ortaya çıkıyor oradan yapılan bir hesapla.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar enflasyon artışı alıyor. Memur emeklileri ve memurlar da toplu sözleşme yüzde 15 ve enflasyon farkı alıyor.
Refah payı açıklamaları da yapıldı. Ben yılsonunda emeklilerin ve memur emeklilerinin ve SSK Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 50 üzerinde bir artışı alacaklarını tahmin ediyorum.
Önümüzdeki aydan itibaren de Asgari Ücret Tespit Komisyonu da toplanacak.
BİR İLK!
Komisyonda yenilik olacak. Sıcak haberi de vermiş olayım. Bu yıl Türk-İş oraya 5 tane işçi kardeşimizi temsilci olarak gönderecek. Bir kasap arkadaşımız garson arkadaşımız bir de zannedersem fabrika işçisi bir arkadaşımız. Bizzat o komisyonda kendi maaşlarıyla ilgili pazarlığa şahit olacaklar ve söz sahibi olacaklar.
En önemli parametrelerden birisi enflasyon oluyor. Yüzde 38 civarında çıkacak demiştik. Benim tahminim de burada asgari ücretin de yüzde 50'ye yakın bir artış gelmesi.
RAKAM VERDİ
O da şu anda 11.402 lira asgari ücret 15 bin TL ile 17 bin TL arasında bir rakama ulaşması söz konusu.
Önemli olan işverene maliyeti. Onlar hepsi masaya gelecek.
Asgari ücret bir geçim ücreti değil. Bundan daha az verilemez bunun üstünde verilirin gösterge rakamı. Bir gösterge rakamı geçim rakamı değil.
MEMUR EMEKLİSİNE ÇİFTE ZAM
Yeni yıl itibariyle emekliler için birçok düzenleme devreye girecek, hem maaşlar hem de ikramiyeler artacak.
Milyonlarca memur ve memur emeklisi yeni yılda yapılacak zam oranını merak ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yüzde 68 üst sınır olarak açıkladığı enflasyon tahminine göre memur ve emeklilerine de yüzde 52 zam yapılması beklenirken, ek gösterge düzenlemesi ile emekli maaşları ve ikramiyeler daha da artacak.
HEM GELİR HEM DE İKRAMİYE ARTACAK
Buna göre kamu şefleri, teknikerler, veri hazırlama ve kontrol işletmenleri başta olmak üzere ek göstergesi 2800'den 3600'e çıkacak kamu çalışanları ve emeklilerinin hem geliri hem de ikramiyesi artacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Kamu çalışanlarına yüzde 50'ye yakın bir artış öngörülürken, en düşük memur maaşı 33 bin lirayı geçecek.
Birinci derece memurun geliri yüzde 50 zamla beraber ek gösterge düzenlemesiyle daha da artacak.
Kamuda 25 yıl çalışan birinci derecede emekli olan memurun aylığı bugün itibariyle 3000 lira, ikramiyesi de 85 bin lira artacak. Yeni yıl zammıyla birlikte bu tutar daha da artacak.
Birinci dereceye yükselen memurlara 3600 gösterge düzenlemesinin ocak 2024'te yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Ayrıca yılın başında ek gösterge düzenlemesiyle 1. dereceye kadar yükselen tüm çalışanların ek göstergesi 600 puan artırıldı.
Öğretmen, polis, hemşire müdür gibi bazı meslek gruplarında 2200 veya 3000'den 3600'e çıkarıldı.
Toplu sözleşme süreci ile de memurun mali ve sosyal hakları iyileştirildi. Memura ücretsiz toplu taşıma hakkı verildi.
Ayrıca TOKİ konutlarında memurlara öncelik verilecek. Mobbing izleme kurulunda memur temsilcisi olacak. Engelli memura ise lojman önceliği sağlanacak.
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