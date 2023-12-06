Asgari ücret 16 bin TL mi olacak? Milyonların gözü maaş zamlarında! İşte kulislerde konuşulan rakamlar

Elbette aralık ayı enflasyonu var. Onu da göz önünde bulundurduğumuz zaman biliyoruz ki bununla ilgili OVP var, Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini var yüzde 65.

Yıl sonu en az en az yüzde 37.75'lik bir enflasyon farkı var. Peki bu yeterli mi? Hayır değil çünkü asgari ücret belirlenirken sadece enflasyon farkı göz önünde bulundurulmuyor. Birçok etken göz önünde bulunduruluyor.